前空軍退役中將柏鴻輝接任國防部軍政副部長，又打破一項軍中用人慣例。軍政副部長是軍文職通用，以前多半是文官出任，蔡政府上任後改用軍職，由現役上將擔任，現又恢復文職，由退役中將出任，這是首例。

依據國防二法，軍政副部長本是文職，如林中斌、康寧祥、楊念祖等人都做過；前總統陳水扁、馬英九執政時期，多半任命文官出任軍政副部長，直到2015年才由已退役的上將，前海軍司令陳永康接任，也是第一次由退役上將任軍政副部長。

2016年5月政權交接，蔡政府上任，改成軍職，同年6月1日，李喜明由海軍司令升任軍政副部長，非但未辦退役，蔡政府還特別為此修訂軍政副部長編階，由文職改為軍文職通用，李喜明不必退役，直接帶著上將軍階去當軍政副部長，一舉打破10多年來由文官出任的慣例。

軍政副部長人選從文官到退役上將，再到現役上將，再到退役中將，其變化軌跡，頗耐人尋味。陳水扁用的首任軍政副部長是康寧祥，是民進黨輩分極高的政治人物，後來接任國安會祕書長；接續的林中斌，則是學界著名的戰略學者；馬英九則用過外交官出身的張良任與夏立言等人。蔡總統上任後，先後用李喜明、沈一鳴與張哲平3位現役上將。如今恢復文職，任用退役中將，令人意外，日後軍政副部長人選的範圍，海闊天空。

除了軍政副部長的變化，蔡政府對軍備副部長一職的角色也有別於以往。在陳水扁與馬英九主政時代，軍備副部長的重要性不若軍政副部長。事實上，國防二法最特別的軍備體制是仿照南非與法國等國家而設，惟台灣並無軍備規模，武器也不能外銷，加上中科院行政法人化，聯勤司令部裁撤，「軍備」一詞徒具形式而已，因此，馬政府一度考量要裁掉軍備副部長職位。

不過，蔡政府致力發展國防科技，軍備反成國防施政重點，並破例提拔中正理工學院出身的張冠群接軍備副部長，而張冠群一直任職於中科院。張冠群於7月1日這波上將人事調整中調總統府戰略顧問，算是交棒，改由國防大學校長王信龍上將接任。

其實，軍政與軍備副部長皆由文官接任，一個培養成未來的文人國防部長，一個延聘具有科技背景的文官來接任；或是軍政與軍備合一，只用一位副部長，並無不可。當然，這是理想，依當前軍中生態，不可能做到。

用柏鴻輝當軍政副部長，當然是考量軍種平衡。軍政副部長是國防部長的代理人，是軍中第3號人物，排位僅次於部長與參謀總長，而柏鴻輝僅中將退役，站在首排，把各軍種司令都比下去，軍中恐怕要有段適應期。