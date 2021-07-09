中共建黨百年慶典釋出對台強勢促統的訊號後，民進黨核心幕僚邱義仁日前表態「台獨不是台灣人自己可以決定」，僅僅2天後，美國政府印太事務協調官坎貝爾又代表拜登政府首度公開表達「不支持台獨」的立場。這絕非只是對習近平「七一」講話的回應，背後更折射出拜登政府對中戰略由攻轉守的態勢變化。

坎貝爾有關「不支持台獨」的表態，並沒有改變一直以來美國對台政策的核心精神，但回顧近年來美方對台表述可以發現，美方往往會依據當時與中國大陸的關係，突出或強調對台論述中某一部分的概念。例如柯林頓、小布希政府著重強調「反對片面改變現狀」的表述，就意在警告當時中共在1995年高調對台軍演、2005年起草訂立反《分裂國家法》等動作。

有別於歐巴馬時期美中台形成良性互動的大三角循環，川普政府執政後，為了因應朝野一致遏制中國崛起的共識，以及配合對中貿易戰等強硬政策，美方首次將原本不公開的「六項保證」與一中政策、《台灣關係法》並列，納入美對台公開論述體系之中，當時的國務卿蓬佩奧甚至即興喊出「台灣不再是中國一部分」的措詞，但很快又重申四平八穩的官方表述，避免讓中共武統師出有名。

拜登政府雖然放棄了川普富有侵略性的對中手段，但核心理念上仍是意在限制中國大陸的軍事實力和國際影響力。拜登上台伊始，儘管很快與大陸國家主席習近平通話、在阿拉斯加與中方會談，釋出改善美中關係的訊號，但實質上仍對北京採取攻勢的外交作為，且比川普政府更注重多邊協調、軟硬兼施。

拜登開闢了四條對中戰線：第一條是傳統的意識形態人權戰線，美方接續川普任內開始操作的維吾爾議題。第二條是印太戰線，美方將台海穩定寫入美日韓聲明，又將香港議題納入G7峰會，積極協調「五眼聯盟」國家為港人提供庇護。第三條是聯歐抗中戰線，美方力阻《中歐投資協定》生效，切斷歐中經貿連結。第四條是偕俄制中戰線，拜登史無前例地當面向普丁表達共同因應中國威脅。

拜登政府對中攻勢的最高峰，莫過於6月G7領袖峰會前後。但實際效果如何？最先出現破口的是「偕俄制中」戰線，媒體披露早在「拜普會」後，俄駐美大使就當面向中方「通氣」，6月28日習近平與普丁視訊會談，決定延長《中俄友好條約》，對外展現出中俄互信不會被美國見縫插針的自信。7月5日中法德領袖視訊會談，法德均表態力促《中歐投資協定》早日生效，至此拜登的「聯歐抗中」戰線潰堤。

拜登對中的四條戰線中，聯歐、偕俄兩條已被中方破解，印太戰線只有日本積極響應，而原本美國制衡中國在南海影響力的最得力的夥伴東協，因急需走出疫情而更依賴大陸，深陷變種病毒的印度更是自顧不暇。至於以新疆為主軸的意識形態戰線，則流於政治作秀，沒有實質制衡力。

因此，重申不支持台獨、恢復與北京經貿溝通、為首次美中元首峰會營造友善氛圍，這就是拜登上台透過近半年的摸索，對中從戰略攻勢轉向戰略守勢的重要訊號。

（作者為智庫研究員）