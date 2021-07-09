白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾6日明確表示，美國「不支持台灣獨立」，接著白宮又緊急刪除一則秀出中華民國國旗的推文，時機敏感，引起高度關切。最近一段時間，華府瀰漫「偏離一中」的論調，北京懷疑美國的一中政策「空洞化」，台北則以為一中存有灰色地帶，坎貝爾與白宮的動作是否在為10月美中領導人的「拜習會」創造條件，國安單位應有超前思維與部署。

白宮刪除中華民國國旗

坎貝爾是拜登中國政策團隊中的「鷹派」，也是堅強「友台」人士，他說不支持台獨格外引人注目。其實，在他這場「亞洲協會」的視訊對話中，有關台灣的談話主要在展現對台灣的尊敬，支持台灣的國際參與，強調美國必須維持兩岸「微妙且危險」的平衡，因為維持台海的和平與穩定是美國「極為重要的利益」，也是國際社會的深切利益。

各界的關注焦點集中在坎貝爾的「我們支持與台灣的堅實非官方關係，我們不支持台灣獨立」，凸顯當美中戰略對抗初步交鋒就選擇最敏感、困難、沒有妥協空間的台灣問題，反而把台灣推上火線，成為推動美中關係的最大障礙。華府許多專家對這種沒有必勝把握的零和博弈，以及極端作為導致一中政策鬆動感到憂慮。

美中戰略競爭的第一階段是確認、了解彼此的利益及底線，經過近6個月的測試，美中最根本的歧見顯然是台灣問題，美方關切中共對台灣的脅迫、騷擾，中方質疑美國利用「台灣牌」做為抗中槓桿。坎貝爾公開表態不支持台獨等同保證不挑戰中共的「一中紅線」，而習近平百年黨慶談話，亦重申中共「和平統一」方針不變。假如美中能擱置台灣問題爭議，未來無論是競爭、對抗或合作，雙方在基本共識之上，不但繼續維持、發展雙邊關係，更可完成攸關強權競爭、重建世界秩序的「拜習會」。

美國希望趁10月G20高峰會舉行「拜習會」，坎貝爾透露樂觀訊息，他說，雙方正在評估，「我的期望是不久就會有某種形式接觸」，暗示了美中高層官員可能先行會面，為拜習會預作安排。大陸外交部發言人汪文斌也表示，一中原則是中美關係的政治基礎，盼美方同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。這某種程度正面回應了坎貝爾的談話，應有助緩和美中高度緊繃的情勢。

政府失能才是真正危機

近日許多學者專家開始反思美國全面反中，是否符合國際現實與美國利益。參議員桑德斯警告，在外交政策上，以零和博弈組織全球抗中，或許會適得其反，關鍵的衝突不是發生在國與國之間，而是在國內。民主如要勝出，決勝之地不在傳統戰場，而是要證明民主制度比威權主義更能提升人民的生活品質。

國立新加坡大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩進一步指出，美中競爭真正不可避免的是在經濟，真正的競技場不在外部場域，而是美國內地，誰能照顧好50%的下層人民，誰才是贏家。

拜登的經濟振興、紓困、基礎建設計畫、家庭與教育倡議，就是要以雄厚的國內實力地位及競爭力因應中國的挑戰；中國大陸長期設計規畫的「建成小康社會」，解決絕對貧困問題，及全面建成「社會主義現代化」也反映出同樣思維。換言之，儘管美中戰略競爭本質不變，仍可在對抗、競爭及合作中找出平衡點。

民進黨政府的對外關係完全依賴美國，在反中、仇中操弄下，認定美中對抗將稀釋美國的一中政策，符合台灣的利益，拜登政府公開宣示一中政策不變，不支持台灣獨立，已戳破了民進黨一廂情願的幻想。事實上，台灣與美國類似，真正的危機來自政府治理能力，特別是新冠肺炎傳染反撲，政府抗疫機制形同瓦解，台灣走向財富差距擴大，社會底層民生凋敝，社會動盪不安，政府威信蕩然無存，即使美國力挺也難以挽回頹勢。

未來3個月將是美中戰略競爭的新階段，任何關鍵性發展都將衝擊兩岸關係，台灣卻仍深陷在疫情泥沼中，將自己的命運交由強權對抗決定。