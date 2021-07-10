01

●時代在巨變中

互鏈網是指鏈化的互聯網，也是下一代互聯網。在2019年、2020年時，全球幾乎沒有太多互鏈網的消息或報導，而2021年開始有比較多的相關材料，不但有科技，也有了市場，這表明互鏈網正在高速發展，而且是遍地開花。

以前的互鏈網像是概念，但是現在的互鏈網是商業或社區。有些互鏈網公司已經上市，且上市之後成長速度驚人。所以，互鏈網已經不再是一個概念，而是一個事實。

早期一些學者認為區塊鏈沒有新科技，因為幾乎所有的區塊鏈科技都出現於四十年前（1980年年代，比如拜占庭將軍、加密算法等都出現於1979年、1980年左右。但這種早期的看法和是不正確的，由於最近非常多的新科技一直出現。

區塊鏈是中國核心技術自主創新的重要突破口

2019年10月24日，習近平總書記表示區塊鏈是中國核心技術自主創新的重要突破口。

習近平總書記強調的是技術，而且是自主創新的技術。還講到重要突破口。如果區塊鏈沒有新科技，就不可能成為重要突破口。

最近中國嚴禁虛擬貨幣和挖坑，表示比特幣、以太坊、以及其他公鏈技術都不是中國重要突破口，而超級帳本系統在海外也遇到困難，而且是海外淘汰下來的技術，顯然不能是中國重要突破口。

重要突破口代表後面還有非常大的新產業會出現，而這新產業和過去產業不同。例如電話帶來電信網絡，電燈泡帶來電網，電信網絡和電網是由於新科技突破口才有的產業。

同時還提到核心技術，核心技術是關係到國家的戰略或是經濟重要科技（例如晶片）。所以2019年10月24日強調的「中國核心技術自主創新的重要突破口」說明了區塊鏈是一個重要的科技，而且以後會有大量的發展，2020年全球區塊鏈的高速發展、遍地開花、上市後暴漲一定程度印證了這一點。

●百年來最大一次金融改革

區塊鏈帶來的是百年未有的金融貨幣改革、科技改革和法律大改革，其中法律改革會是最大的，但是需要最長的時間才能完成。在傳統產業有互聯網、網路和信息網，可是區塊鏈帶來鏈化的系統成為互鏈網、鏈網、價值網、監管網。傳統有數據庫、操作系統，鏈化的系統有數鏈庫、操作數據庫、鏈運系統，這些系統和傳統的操作系統並不一樣。傳統的有雲計算、大數據，以後可能有鏈雲計算、大數鏈。現在有數據中心，以後也可能有數鏈中心。現在有App、Web、agents，以後可能有Dapp（分佈式應用）、dWeb（分權式網路）、DAO（自主性組織）。鏈化的系統將快速出現。

●微軟退出BaaS（區塊鏈即是服務）

2021年2月美國媒體報導，IBM重組區塊鏈部門，不再是IBM的產品。這已經帶來重要信息，結果是2021年5月14日微軟發佈消息退出區塊鏈即服務（Blockchain-as-a-ServiceBaaS）事業。而同時間2020年11月後數字貨幣大受世界重視，美聯儲、英國央行等世界許多央行都在積極研究開發區塊鏈以及數字貨幣。

重要信息是只關注純IT系統，而不關注金融應用很難在海外市場存活。純IT系統的區塊鏈產業在海外沒有市場，也不是剛需，基本上都退了。

●傳統區塊鏈設計和商業模型都需要更改

2021年3月美國分析師說所有區塊鏈產業都必須金融化，而且區塊鏈科技、商業模型、基礎設施都要改變。基礎設施改變的就是現在的互聯網成為互鏈網，整個網路要變化。

5月12日一家互鏈網公司在美國上市，5月14日微軟退出BaaS事業，純IT區塊鏈作業基本上退潮了。

02

鏈化原則

互鏈網是指鏈化的互聯網。下圖是一個塊子鏈，每個區塊鏈系統裡都有一塊，每一塊裡都做哈希，把哈希一直存在下一塊裡，所以叫做塊子鏈。塊子鏈是區塊鏈系統中一個基礎的數據結構。

我們會發現塊子鏈藏著有趣的數據結構系統，它藏著密中密思想，即加密以後繼續加密。前面是一塊，加密以後放在下一塊內；下一塊加了數據，再加密，放到更下一塊中，這就是密中密原則。

●鏈化原則從區塊鏈架構導出；層分層，片分片

同樣塊子鏈可以得到其他互鏈網原則：層分層、片分片、塊中塊、庫中庫。

層分層：例如把塊子鏈切分成三部分，每一部分就是一層，這樣一條鏈就成為3層。而這樣分層可以無限分下去，所以變成層分層。

片分片：系統可以分成多層後，每一層可以放在不同的服務器上，這在計算機系統上叫做分片。這樣每一個塊或者一群的塊可以放在不同的服務器上。但是這裡不只是分片，因為這些層還有加密關係。

上面有三塊，但事實上可能是一群的塊，例如是一百塊、一千塊，這取決於系統如何設計。這一群塊分到另外一塊，再另外一群分到另外一個服務器，最後一群那塊就分到另外一個服務器，這就是片分片，片分片之後又可以繼續無窮盡的分片。

●塊中塊、庫中庫原則

上面同樣的數據結構，事實上可以看為第一塊的信息藏在第二塊裡，這叫做塊中塊，一塊裡面還有另外一塊的信息，第二塊的信息放在第三塊裡面。但每一塊如果是數據庫，就變成庫中庫，一個數據庫裡面含有另外一個數據庫。

●複雜組合使系統更加強大

密中密+片分片、塊中塊+片分片、密中密+塊中塊等每次組合都可以使系統更加安全，現在的操作系統、數據庫和應用沒有用這樣的結構，這是從區塊鏈數據結構、衍生出來的。

●鏈化的結果：洋蔥模型、互鏈網、數鏈中心

層分層、塊中塊、密中密鏈化後的系統，就成為洋蔥模型。洋蔥模型是指洋蔥的外殼剝了以後裡面又是一層洋蔥，再剝裡面還是洋蔥，一直剝下去都是洋蔥。區塊鏈的層分層、塊中塊、密中密設計都像洋蔥模型一樣，每剝一層下來會得到一部分數據，但大部分數據還是拿不到，需要繼續解密。系統像洋蔥一樣一層一層保護。

鏈化互聯網就成為互鏈網，鏈化數據中心，就得到數鏈中心。鏈化後，即使系統被攻破，只會有部分數據會洩露，大部分數據還是沒有洩露。

密中密+片分片後，系統會更加安全。由於這裡是密文後，再分片，分片後可以再加密。這樣，即使最外一層加密被破解， 也很難再破解第2層保護，由於這裡是加密後分片，連分幾片都不知道（這可以隨機處理），困難度異常大。而且最外層破解後，可能都不清楚已經破解，因為還是亂碼，很難驗證已經成功解碼。這樣系統安全性大大提高。

03

互鏈網發展歷史

●最早期

在最早期，也就是區塊鏈剛出來時，比特幣、以太坊被認為是鏈網，是世界網路的操作系統，這個系統是全網記帳、單資產、封閉系統。但後來大部分學者都不認為是鏈網，只是網上的應用，而且也不是操作系統，因為操作系統是底層的，而現在所有的區塊鏈系統是上層的應用。

●早期

在早期，跨鏈系統變成了互鏈網。2017年，海外出現了活躍至今的Cosmos宇宙模型、Polkadot模型，這被認為是區塊鏈互聯網（互鏈網）。

日本NEC推出了衛星模型，不過NEC並沒有把它變成一個產品。中國推出了熊貓模型和金絲猴模型，這些都是很有趣的早期鏈網模型。

熊貓模型是第一個含有監管機制的跨鏈網路系統。金絲猴模型看起來是鏈網模型，但它能做分佈式交易，平常的網路如果只是看數據結構化是看不出來的，金絲猴模型的一個重要概念是使用「中央對手方」（Central Counterparty， CCP）機制。所以，如果不懂金融交易，那麼也會難以理解區塊鏈系統的很多事情。衛星模型在拓撲學上有創新。但這些跨鏈系統還不是互鏈網，因為他們基本上還都是網路上的應用。

●在貴陽成立區塊鏈互聯網實驗室

2017年我在美國矽谷講了這個題目，同年我們在貴陽成立了區塊鏈互鏈網實驗室，2020年左右杭州成立了互鏈網分會。我們在數博會、美國、英國倫敦都有演講，《互鏈網》這本書也是2020年寫完發行的。

●整體改革才是互鏈網

後來大家認為單單只是跨鏈系統也不是互鏈網，新型的互鏈網是網路系統要變，操作系統要變，這是2020年提出的新型互鏈網。如果只變應用層還不算是互鏈網，2020年區塊鏈的定義也改變了，不再只是帳本系統，還加上智能合約系統、預言機。現在最活潑、最讓人興奮的是預言機的工作，預言機千變萬化。

整個區塊鏈系統會有非常大的變化。跨鏈系統是很複雜的系統，它本身需要共識，如果兩條鏈做跨鏈，兩邊都要做共識，所以跨鏈系統非常慢。中心化的跨鏈系統是世界上最慢的區塊鏈系統，因為這麼多鏈都要跨在一起，最後集中在一條鏈上做共識，這就是全世界最大的瓶頸。

跨鏈系統的高複雜度和各方面限制導致跨鏈系統不再受到重視，轉而重視多鏈系統。多鏈系統是彼此之間不跨鏈，借助外面的應用做交付工作，其設計原則有所不同。

●互鏈網改變網路和基礎設施

整個互鏈網的形式與以前不同了，以前就在區塊鏈應用、操作系統上面。現在是把區塊鏈本身的一些重要事情往底層壓和往上面壓，上面和下面整個的互鏈網架構全變了。很多人提出在網路上做共識，做加解密，然後在上面做一些核心系統、帳本系統，這就是新型的互鏈網架構，整個網路協議和系統全變了，而且以後還有不同的網路出來，包括價值網、監管網。

有人提出現在的互鏈網換操作系統會很困難，但如果不換，困難可能會更多。

04

互鏈網的改革原因：美國加密宇宙思想

時間到了

最重要的是時間到了。雖然1950年左右就開始開發互聯網，但是1990年互聯網才開始真正改變世界。有人認為發展了四十年的互聯網還是可以繼續永遠活下去，以後四十年還可以不換。

我在2020年參加了大董會議，晚餐時有人提到有家餐廳十年不換菜單，大家紛紛議論十年不換菜單是不是有問題。這個餐廳十年不換菜單都會被議論，何況互聯網有四十年沒換「菜單」了？在互聯網時代，每三年都有一次革命，都有一些新的做法，可是今天的互聯網有40年沒有換過。

我研究互鏈網時研究現在互聯網的協議，非常驚訝地發現我還是學生時用的協議在今天還在使用，雖然有一些小改進，但整個架構沒有變，整個思想沒有變！這實在太舊了。

天下沒有不散的宴席，時間到了。

身家性命

我們不會允許身家性命在互聯網上，中國這麼多重要企業的各方面業務都在互聯網上，而我們沒有互聯網控制技術。雖然我們懂這個技術，但控制權不在我們手中。

企業壟斷

美國和世界都認為互聯網企業太壟斷了，今天在互聯網上做任何事情都只能在大型互聯網公司上做，比如中國在微信、阿里上，國外在亞馬遜上、臉書上。這些大集團對世界做了很大的貢獻，但這些大集團也會對很多新公司的發展壯大造成很大阻礙。

限制發展

現在一些互聯網公司提出的口號是要打破壟斷，所以很多公司就會去投資他們，他們的成長會非常快速，他們打出的旗幟是照顧小企業建立新型企業。大企業控制了平台，讓很多技術和服務很難創新，必須要跟著大公司走。現在要做互聯網就必須跟著大企業走，他們做什麼我們就往哪邊走。但如果互鏈網化，那麼誰都可以在上面做，誰都可以創新。

沒有隱私

互聯網走到今天已經到了盡頭，不能忍受這種完全由企業、大平台控制的網站。基本上所有的信息都被大平台控制，互聯網企業控制數據，而且更重要的是他們把數據拿去賣，靠賣我們的數據賺錢。很多人認為他們的服務很好，但我們的隱私數據全部被賣掉了。

通用數據保護條例 (General Data Protection Regulation， GDPR)

為了保護隱私，歐盟出了GDPR。歐盟認為互聯網公司沒有保護客戶的隱私，把客戶數據賣了，於是開始嚴懲互聯網公司，連續幾年處罰了谷歌。

互聯網安全差

現在互聯網，在計算機視頻對面與交互的可能是狗、貓、機器人或者是騙子。現在互聯網的狀況是以速度為主，勻速建立和部署系統，而不是以安全為主。

互聯網到了今天應該改變了，否則許多政府、企業、老百姓等都會受不了。雖然現在互聯網大而難換，但互鏈網可以和互聯網可以共存融合發展。

●區塊鏈中國夢

我在2018年寫4篇區塊鏈中國夢，第一篇就是區塊鏈互聯網（互鏈網）引領中國科技進步。2018年我參加過網信辦一次會議，會議圍繞中國區塊鏈該怎麼發展。會後，參會領導建議我寫了幾篇區塊鏈中國夢文章。結果一下寫了四篇。我認為這是一次歷史性的大機會。

●2018年美國互鏈網改革

被稱為「科技預言家」的George Gilder在2018年寫了一本書《後谷歌時代的生活》（《Life after Google》），他認為現在互聯網不能再發展了，現在要做的是區塊鏈互聯網。他認為速度和人工智能都不是最重要的，最重要的需要安全和信任。他表示這是互聯網2.0，還預測單單美國就會投資16.7萬億美元在互鏈網上，因為會有巨大的影響。這個數額超過了現在中國、日本、德國一年的GDP，目前超過16.7萬億美元的只有美國。

●加密宇宙思想（Cryptocosm）:區塊鏈思維

George Gilder提出了加密宇宙思想（Cryptocosm），對比傳統思維如下：

· 舊思想認為通信第一，新思想認為安全第一。

· 舊思想認為要做好一件事，做到極致，新思想認為要做基礎設施，就是互鏈網，任何一個人可以安全地把數據送給另外一個人，不用擔心隱私被洩露。

· 舊思想認為速度優先，新思想認為安全優先。

· 舊思想認為網路要民主，新思想認為權利需要分配（分權式）。

· 舊思想認為手機能夠辦公，新思想認為手機應該抑制廣告。

· 舊思想認為可以賺錢，但不幹壞事，新思想認為不幹壞事，但只賺乾淨的錢。意思是指互聯網公司把我們的數據賣給別人，獲得的是骯髒的錢。

· 舊思想認為免費服務換取用戶信息，新思想認為用戶信息屬於用戶，這一點不應因免費而改變。

· 舊思想對信息的需求是跨越國界的，新思想認為用戶的設備就是信息的邊界，不能超過用戶的手機，我的私人隱私數據不能從我的手機到另外一個手機。

· 舊思想認為用戶用個人信息換取服務，新思想認為使用服務但不洩露信息。

· 舊思想認為系統偉大是不夠的，新思想認為引領用戶變得更出色。

可以看出他的加密宇宙思想基本是區塊鏈的思維。

●反壟斷的分權式雲平台dWeb

這個思想在過去幾年有非常大的發展，其中一個發展是dWeb（分佈式網路）。在分佈式網路上，是用戶控制自己的數據，不存在服務器上，這個網路全盤取代互聯網。他們又做了一個BitDNS域名服務，這將取代現在互聯網上的域名服務。它提供域名服務和數據分析服務，它又有智能合約技術和Oauth 2.0服務，所有的數據可以經過這樣的服務，把數據傳到另外一方，但是沒有一個人可以擁有我的數據。它處理我的數據，但並不存我的數據。

這樣的協議和技術在2012年就出現了。2012年這樣的概念事實上與麻省理工學院有關，麻省理工學院在2012年推出「數字社會」這個新思想。2015年我在北航設立了一個數字社會區塊鏈實驗室，之所以使用數字社會這個名詞當做是實驗室的名字，是因為當時麻省理工學院提出了下一個世界是數字社會。數字社會中安全和隱私是最為重要的，各種各樣的方法就從這裡出來，它是反壟斷、分權式、雲平台，這是一個新的互聯網。

●基於區塊鏈的加密操作系統

2020年初，我在很多地方演講時表示需要有新型的操作系統，整個IT結構，包括操作系統、網路、應用全部鏈化了。當時很少人談這個思想，但是2021年海外已經有大量資料。

2020年12月發佈了LX-OS操作系統，這是一個新型操作系統。這個操作系統上面有一個新型架構，網路上面一層就變成帳本系統，上面有一個註冊系統、卓研系統、API、邏輯系統、界面，它的整個架構變了。

LX-OS新型操作系統架構，賬本在底層，網絡層上面

可以看出他們的想法和我們是一樣的，與我在2020年發佈的白皮書是一樣的。大家都有一致的看法，互鏈網需要新型操作系統，現在國外也在做了，他們的一些思想和我們非常靠近。

我們認為在進程上要考慮、內存上要管理、存儲上要管理，用鏈化、密中密、片分片處理，他們也在往這方面走。而且我們認為帳本系統放在網路底層和操作系統底層，他們也往這個方向走。所以，互鏈網這件事情已經開始變的積極了。

05

瑞士/美國互聯網計算機項目

2021年5月，有一家國外互鏈網公司Dfinity上市了，這公司認為它的區塊鏈系統可以無限擴展。我在2018年演講時提到，如果我們使用聯盟鏈不可能三角問題是不會存在的，不可能三角是公鏈的問題。Dfinity表示現在的區塊鏈系統可以無限擴展，可以托管無限的應用和無限的智能合約，可以存儲無限數量的數據。

這家公司打的旗號就是「反壟斷」，任何互聯網都不能壟斷。如果互鏈網取代互聯網，整個經濟都會爆發，由於許多中小性公司在以前互聯網時代起不來，但是可以在互鏈網時代起來。而且Dfinity準備在二十年內，讓全世界都能夠使用互鏈網，而不是使用傳統的互聯網。

下圖的含義是指，所有的系統要與身份認證、區塊鏈、驗證系統綁在一起，而且數據是屬於一個人的。做任何事情是把軟體送過去，或者想辦法把加密的東西放在另外一方，處理完之後它不能存儲，而是要把它送回來，這屬於一種特殊的網路協議。這種特殊網路協議的網路信息和傳統的是不一樣的，現在的網路信息有大量的信息，有加解密，還有驗證等各方面的事情，所以他們的網路協議和以前不一樣了。

●Dfinity 的願景

麻省理工提出數字社會這個概念後，有二十家公司加入數字社會項目。但很快這個項目不了了之了，因為當時他們提出的新架構太超前。超前不是最重要的問題，最嚴重的問題是他們提出的系統和現有系統不融合。如果不能融合，新概念推不出去。

現在Dfinity拿麻省理工數字社會他們的概念，但是使用區塊鏈系統，而且和現在互聯網系統融合。他們提出互聯網計算機協議（Internet Computer Protocol ICP）。他們的概念就是網路成為一個計算機。這概念本來是以太坊提出的，但是以太坊這概念離實際遠了一點。Dfinity提出ICP來填補漏洞。

ICP將應用和底層分開，讓下面的雲服務提供一個虛擬的區塊鏈服務，而上層應用通過ICP得到服務。ICP可以千變萬化，可以將不同服務放在不同服務區或是不同雲上，而且可以將客戶數據加密，再傳給下面的服務器。ICP基本思想就是中間件，但是這裡不是計算機內的中間件，而是網路上的中間件。

ICP協議，下層是數據中心，中面一層是ICP協議，上層是各種各樣的應用。因為軟件或數據本身是帶有身份證，每個軟體和每個數據都帶有「我是誰」，「我從哪裡來」等信息（自帶身份證的信息數據）。這樣的系統的管理方式在各方面和傳統系統不一樣，所有的數據都是屬於客戶的，服務器運行代碼只獲得服務費，而無法獲得客戶數據，更不能出售客戶數據。

這樣就出現了一種新型的網路作業：客戶可以得到服務，但數據永遠市客戶自己的，任何單位都不能拿客戶數據。我用什麼服務就付該服務費用，而且可以從服務費中得到平台的紅利，這是新賺錢模式。

●瑞士/美國「互鏈網」

這家公司從去年開始就有交易，並在2021年5月12日在Coinbase上市。早期的投資者得到了5580倍回報，晚期投資者也得到了540倍回報。因為它的回報率，它一上市很多人都在關注，當時大部分人都在關注NFT，但互鏈網的價值更加驚人。這公司宣佈計劃在2021年預備一千家雲平台合作，提供虛擬的區塊鏈服務。

06

互鏈網

●鏈操作系統

前面講的密中密、塊中塊、層分層、片分片等技術是我們提出來的新系統設計原則，這些原則可以鏈化操作系統。傳統操作系統以計算機為優先，新型的以安全隱私監管為優先。傳統的底層功能是進程管理、I/O、文件處理、內存、存儲；現在這些都全盤鏈化，密中密、塊中塊、片分片、監管機制，都可以和傳統機制一同進行，這樣整個架構不一樣了。

以前很多App都是在安卓手機運行，而同樣App也在iOS手機上運行，一個幾乎相同的App在2個不同系統上運行。以後應用，需要在傳統操作系統上運行，也需要在和新型操作系統運行，表示新型操作系統需要和傳統操作系統兼容。

傳統應用可以在新型操作系統上運行，可是新型應用可能只能在新型互鏈網上運行，由於傳統操作系統不能支持更嚴格的安全保證。

傳統幣圈應用，包括dApp、智能合約和DAO，不支持監管，設計時基本就沒有將監管機制放進系統內。而現在系統，應用系統可以知道數據的意義，但是底層系統例如操作系統，不瞭解數據後面的意義。但是互鏈網不同。互鏈網將數據分為「交易數據」和「非交易數據」，交易數據有一特殊屬性，表示這數據代表「數字資產」，例如數字貨幣、數字股票、數字房地產等。一個數據有這屬性，就可以做交易，但是也代表著數據會被追蹤。

這是互鏈網操作系統的一個重要思想，與過去很多年來的操作系統的架構都不一樣。

●互鏈網是中國科技重要突破口

我們這麼做時會發現，整個系統架構，從底層到操作系統、到中間層、到應用層都在用區塊鏈技術。區塊鏈技術不是比特幣的區塊鏈或以太坊的區塊鏈，而是從比特幣、以太坊或者超級帳本引出的密中密、庫中庫、塊中塊、片分片概念。因為傳統操作系統需要做交易，所以它變成一種操作數據庫系統，整個思維都在變。以前不瞭解有些數據是交易的，不瞭解它上面跑的應用是什麼，現在這種數字代幣，所有系統基本上是無法對抗的，因為只要有一個服務器上跑，比特幣或以太坊就可以跑，而且有人在以太坊上寫了一首詩，只要以太坊存在，這首詩就永遠存在，所以這是無法移除的。現在的操作系統、網路不瞭解下面的數據，但是互鏈網卻看得出來。互鏈網有交易屬性，一旦有交易屬性，又不是大家許可的，這個系統就被移除了。

整個互鏈網是不一樣的，交易數據放在底層，整個系統處理方式不一樣了，而且可以和現在的通信系統融合。

●互鏈網改變網路和數據中心

我們在做加密系統時，數據加密分佈在不同的地方，分佈在不同的地方之後還要再加密一次，片分片，密中密，只拿到片斷的亂碼，再加一次密，這意味著三層保護，原來的加密分片再加密。所以，如果這個存儲服務器被搬走了，打開來就是一群亂碼，花時間攻破以後是分片的亂碼，要分離起來再破解，破解之後還要再破解一次，難度非常大。互鏈網架構——洋蔥模型打開了以後還是打不開，再打一層還是打不開，連續三次，這就是所謂的密中密、片分片的概念，這個系統安全。

Dfinity表示，你把數據放在我這裡，我不存你的數據，你在我的系統裡跑還是在互聯網上跑是你的選擇，如果你到我這邊跑，我這邊電腦用多少費用我就收你多少費用，這就成了互鏈網的概念。

Dfinity表示可以等二十年，2021年計劃和一千家雲公司簽約，慢慢的有越來越多的人使用，整個網路就變成互鏈網了。所以，商業模型各方面全都變了，去年投資就賺了500多倍，這些事情全部是在2020年以後發生的，大家都認為這是世界的新潮流。

我們做了BDL（Blockchain Data Lake）區塊鏈數據湖和BQL（Blockchain Query Language）區塊鏈查詢語言，它背後的這些事情和傳統的都不一樣。

●數據新屬性

R是讀，W是寫，X是執行。TR是可以交易可以讀，TA是可以交易但只能加，TX是交易數據可以執行。

可以看出，這是一種新型的數據結構，操作系統和應用系統裡面的數據結構變了，整個網路變了。當這些網路改變的時候，很多系統就不一樣了，系統會更加高性能，所有的事情都可以接管，任何基礎性的數據都必須放在監管層裡面，監管層放在操作系統底層，之所以放在監管層，是因為任何數據不能在別的地方做交易，假設有基礎性系統立刻就停住。所以，整個系統架構變了，又兼容，又有新屬性出現。

●標準化數據集裝箱打通手機、服務器雲、存儲系統

整個數據也都不一樣了，操作系統裡有分段（segmentation）分頁（ paging），可是新型操作系統是分大塊，中塊，和小塊。塊中塊，大塊內有中塊，中塊內有小塊。這樣分有好處，大塊、中塊、小塊就成為「數據集裝箱」（data container），有大號集裝箱，中號集裝箱、小號集裝箱。例如雲存儲會是大號和中號集裝箱，服務器可以處理小號、中號、和大號集裝箱，而手機主要主要處理小號和中號集裝箱。

這樣即使數據來自不同機器，數據處理都會一致，可以統一以硬件或是軟件標準化處理。不同體積的數字集裝箱可以存在手機、服務器、存儲器，都可以統一處理。

如果數據還有身份證，處理起來更方面；如果數據自帶朔源數據，監管更加方面。這就是互聯網精神和架構。這些都是我們最近做的，也申請了多項專利。（作者為中國人民大學重陽金融研究院高級研究員、北京航空航天大學教授，清華長江講座教授，北航數字社會與區塊鏈實驗室主任）

（本文來源中國人民大學重陽金融研究院「人大重陽」公眾號，授權中時新聞網刊登)

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