自詡「防疫模範生」的台灣，卻在5月上旬出現防疫大破口，短短不到兩個月內全台大淪陷，各地都出現非常嚴重不同程度的疫情，截至7月9日上午的數據顯示，已經累計15149人染疫，累計死亡719人，每天都還持續出現數十例的病例。即使台灣疫情嚴峻「三級警戒」不斷延後，但是在街上仍舊可以看到民眾走動，不少夜市景點也都不斷向政府陳情爭取「微解封」，但「微解封」之後真的能做到有效防控嗎？這還得持續關注下去，因為對照當前兩岸防控機制，撇開台灣最缺的疫苗不講，在防堵疫情上兩岸政府的措施還有非常大的差距。就拿近日雲南省瑞麗市同樣出現零星確診病例，瑞麗市可以在第一時間全市進行普篩，對主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離。

疫情以來的這一年半，本人也親自見證大陸在防堵疫情上的嚴格到位，看到今日家鄉的狀況這不禁讓我想起去年12月底至今年1月初的瀋陽，當時瀋陽同樣因為出現本土零星病例，整個瀋陽市又再度回到去年疫情之初緊張嚴肅的狀態，但是本人對瀋陽的防控很有信心。為何說我對瀋陽市的疫情防控有信心，以下就自身的所見所聞做個詳實的介紹。

首先，2021年1月起5日內瀋陽市城區九區近700萬市民免費核酸檢測，一次不放心還在一周內全市進行兩輪免費核酸檢測，真正做到全城民眾滴水不露的大排查讓民眾放心。瀋陽市政府於2020年12月31日發出通知後，筆者所住的和平區社區工作人員，也在第一時間通知全社區住戶，光和平區就設置了超過200多個臨時核酸檢測點，由於冬天的瀋陽不管白天還是夜晚都是非常的寒冷，平均溫度都來到零下10多度甚至零下20度，臨時核酸檢測點全部都設在中小學體育館或是空曠的室內空間，就是為了不讓廣大市民凍到，可謂是考慮得非常周全。筆者在元旦於社區門衛那領取了由和平區統籌推進新冠肺炎疫情防控工作指揮部寫的「全民核酸檢測守護美好家園─致廣大居民的一封公開信」，信中詳細介紹了幾號到幾號去哪個檢測點做核酸檢測，同時也領取了全家每個人核酸檢測單子。

筆者也於1月2日下午赴家裡附近的核酸檢測點進行檢測，整個核酸檢測的過程其實非常迅速與確實，寫好檢測單據和攜帶自己身分證件(台灣同胞攜帶台胞證或台灣居民居住證即可)排好隊經過身分驗證後，防疫人員會拿取咽拭子進行取樣，整個過程從開始到結束離開不用十分鐘，在進行採樣48小時後再上微信小程式輸入姓名和證件號就可以查詢核酸檢測結果。如此迅速切實有效率的全市核酸檢測，這也是為何大陸總能在第一時間進行百分百切實的防控，但最重要的還是要感謝這些天不辭辛勞站在第一線的防疫人員。更值得一提的是瀋陽怕只做一輪不夠，在元旦假期一結束又再次發出通知，三日內全城再次做第二輪全民免費核酸檢測，同樣的步驟再來一回，以確保全瀋陽疫情零增加，全市民都是健康無虞的。

其次，除中高風險地區居民不能出城外，持三日內核酸檢測陰性證明仍舊可以搭飛機火車大巴出瀋陽，並非台灣媒體和鄉親誤解的「全面封城」。就拿我居住的瀋陽市和平區某社區舉個例子，社區採取「封閉式管理」，出入社區門口都必須量測體溫同時出示健康碼綠碼。過去快遞和外賣都可以送到家門口，但在採取「封閉式管理」後，就得本人親自下樓到社區門外取快遞和外賣。在此舉個小小的例子，為了防範疫情人與人的接觸，肯德基外賣還特別貼心在手機APP上，讓顧客可以點選無接觸外送，即將餐點放在社區門衛指定地點，讓顧客自行取用。

若要搭乘火車、飛機和上高速離開瀋陽，做好核酸檢測呈陰性證明仍舊可以離瀋，重點是在瀋陽乃至大陸自費做核酸檢測的醫院機構非常多，平均僅需80元人民幣，並在隔天一早即可取得證明，不像台灣赴醫院進行核酸檢測動輒破千元人民幣。

其三，瀋陽以社區為單位進行封鎖只進不出，確保全城疫情不會擴大。確診病例所在的社區都會在第一時間進行封閉並進行大消毒大排查，並在第一時間向全大陸發布該社區為中高風險地區，此時居住在裏頭的居民手機健康碼都會呈現黃色或紅色，標誌著得乖乖在家裡進行居家隔離，但在生活起居上志工還是會依照需求進行生活飲食上的配送，直到該社完全解封並對外進行宣布，此時手機健康碼也會轉成綠碼。

總之，看到台灣今日防控的措施比照現在雲南瑞麗再到當初瀋陽的親歷感受，讓我深知大陸在防堵疫情已經有了一套完整的SOP模式，並且配合互聯網大數據的方式確實做好分區閉環管控。

更值得一提的是，大陸在疫情防控上官員的責任制落實到位，舉個例子，吉林市原扶餘市(縣級市)疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌因防疫不到位而受到處分，或許這也是為何大陸能成功對抗疫情的根本原因。要是台灣也能夠認真學習大陸的防堵措施，同時各縣市都以「一方有難八方支援」的態度相互支持而不是互相指控的話，我想台灣的疫情也早已全面防控到位，而不是每天下午兩點鐘指揮中心那有氣無力冰冷冷的數字報告會。（羅鼎鈞/瀋陽台青會副執行長）

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