美國白宮印太事務協調官坎貝爾（K. Campbell）日前參加美國智庫亞洲協會（Asia Society）視訊座談會，於討論印太地區議題時，針對美國要怎麼做才能適當對台展現尊重、支持，同時又符合美方長期奉行的一中政策與台灣關係法時，直白的表示：「美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，但我們不支持台獨。我們充分瞭解這議題極具敏感性。」

坎貝爾並進一步說明，美國處理對台事務，須維持「非常微妙且危險」的平衡。且美國在維持台海和平穩定上擁有重要利益。同時日本、英國等其他國家也漸漸意識到這攸關國際局勢的穩定。

有關坎貝爾的這番談話，令大家印象最深刻的，無疑是他明白的指出，基於議題的敏感性，美國並不支持台獨。但是由於美國在維持台海和平穩定上「擁有重要利益」，因此美國在處理對台事務時，就必須維持「非常微妙且危險」的平衡。

進一步解讀，美國一方面強調要維持堅實的美台非官方關係，另方面又直白的表示美國並不支持台獨。這一番論述，可能讓強烈主張並期待美國能公開支持的台獨人士感到失望，甚至產生挫折感。但其實是凸顯了美國在面對北京加強壓縮台灣國際空間並積極對台文攻武嚇之際，雖然也試圖對北京清晰釋放嚇阻訊息，但終究還是要務實的明白表態「美國並不支持台獨」！

分析美國在處理對台事務上務實的表態，不會直接碰觸支持台獨的紅線，客觀而言其實並不令人感到意外。同時，堪稱桴鼓相應的巧合，先是曾經在陳水扁總統執政期間，先後出任行政院、總統府、國安會和民進黨等四大黨政單位秘書長的邱義仁，在日前應邀到阿扁主持的廣播節目，談論台獨議題時，務實而無奈的表示「台灣要宣布獨立這件事，實際上並不是台灣人民可以自己決定的。」除了要考慮國際形勢及中國的可能作為，現實上現在要做，不但引起大家緊張，國內自己也不和。繼而，阿扁也就坎貝爾表態美國不挺台獨之言，坦言美國雖然支持台灣的民主，但不認為台灣有國家的主權，「不論民主黨、共和黨，哪一黨執政都一樣」！

在美台雙方相關人士都打開天窗說亮話之後，鼓吹主張台獨的這個論調未來要如何唱下去，有待進一步觀察！不過，同樣從務實的角度來省思，美方既然已明言，未來在處理對台事務時，必須維持「非常微妙且危險」的平衡，其實也就意謂著美方也認知一旦支持台灣卻碰觸中方的「紅線」時，自然也就有可能出現危險。則屆時的危機處理，如果美方複製最近從阿富汗撤軍案例，無預警的撤出巴格蘭基地，卻讓阿富汗措手不及的處理留下來的爛攤子，則有關台灣最終的後果將可能也要由台灣自己來承擔了！

這樣的風險評估，自然不容忽視。但從務實的角度來看，美方自然會盡可能的力保不致出現這種風險。畢竟維持現狀，對美國而言即可「擁有重要利益」。分析起來，既可讓台灣成為美中對抗、談判的棋子，以及讓習近平的「中國夢」無法落實。從更現實的角度來看，美方最近主動恢復台美TIFA會談，最在意的其實就是希望將台灣納入合作，以確保包括半導體等關鍵產業供應鏈的韌性。畢竟美國自身目前在半導體等相關產業的研發及產製方面，高度倚賴台灣的穩定供應與合作。而不巧的是，大陸一方面理解半導體在產業發展和國家安全的重要性，但在各國防堵技術、人才流入中國的前提下，也把目標擺在希望從台灣成為補強的捷徑。如此這般，以台積電為首的台灣半導體及電路設計業，自然也將成為中美雙方極力爭取的對象。其結果，可能就印證了古語所說「匹夫無罪，懷璧其罪」。台灣在ICT產業的先進製程成為美中競逐的標的，在零和對抗的賽局下，未來美國除了爭取相關台企前往美國投資設廠，如果還進一步要求相關台企必須停止、遷移在大陸的生產線。中方亦有樣學樣，則台灣的護國神山群恐將陷入兩面不討好的困局乃至危機了！

經由這樣的解讀，美中G2的競合過程中，台灣的角色扮演，堪稱既關鍵卻又充滿風險！一方面是兩大之間難為小！另方面卻又可能身不由己的必須選邊站！經由坎貝爾的這一番表白，看來台灣除了要處理好疫情難題之外，更根本的核心議題，也就是台灣的自我定位與何去何從，儼然已經成為無可迴避的難題了！