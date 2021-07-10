經過兩個月的三級警戒，疫情終於稍有緩和，中央疫情指揮中心在各方的熱切盼求下，提出了微解封的新指引，讓民眾一般生活略有放寬。

微解封的規範內容不可說不細，尤其對於飲食業的內用規範，但地方政府不分藍綠，幾乎一致禁止內用，違反中央疫情指揮中心的政策指引。

在此中央與地方不協調的狀況之下，負責協調中央與地方政府的行政院長蘇貞昌卻又神隱起來，相信陳時中也很為此頭痛。

陳時中雖然貴為防疫總指揮，但在跨部會的協調上還是要仰賴行政院長蘇貞昌是否支持，否則來開會的都是一堆不能當場決定事情的中低層官員。

蘇貞昌一來要負責跨部會的協調工作，二來要協調中央與地方政府之間的政策分歧，畢竟行政院是國家的最高行政機關。結果自從疫情爆發以來，例行的災害防救會報一次都沒有開，中央與地方政府根本就沒有辦法同在一起溝通，等到地方政府各行其事的時候，蘇貞昌又不出面，等到要發錢紓困的時候，蘇貞昌才出來當聖誕老公公收買民心，看來蘇貞昌表面勇於任事不怕壞人，碰到真正的大規模災難就龜縮起來了，這次疫情就是最好的證明。

雖然很多人都批評陳時中的防疫總指揮太過獨裁，其實他獨裁不起，跨部會的事務他指揮不動，地方政府不配合他也未必壓得下。

反而最該負起最高行政責任的蘇貞昌一再神隱，現在微解封地方首長不甩，蘇貞昌還不該站出來，把該負的責任扛起來嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※