多家陸企赴美IPO遭喊停，中概股早盤跌一片，滴滴本周狂洩28%。（圖／達志影像）

在美國上市不過2天，滴滴出行就被要求停止新用戶註冊，接著在美上市的滿幫集團、看準網也都受到調查。中國不會不知道這對股價的影響，例如滴滴股價已跌破上市價超過15%；中國為什麼這麼做？

一種說法是中國監管數據安全，這些掌握關鍵數據的赴美上市公司當然列為重點；另一種說法是，中國根本就不希望中國企業赴美上市。目前看起來，兩個都是。

在打壓滴滴之後，7月6日，中國即頒發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》。顯然這些一系列動作都不是突發，而是經過深思熟慮。

這文件雖提到要完善數據安全，但強調要做好中概股公司風險及突發情況應對、修改境外募資及上市規定……，看起來中國對企業赴美上市不以為然，認為他們是在炒股。

的確也是如此，雖然美中競爭激烈，但中企赴美上市卻非常熱烈，今年第一季共有20家，較去年6家增加3倍以上。中企為何喜歡赴美上市？因為美國股市估值高。雖然疫情嚴重，美國股市卻漲翻天，屢創新高，中國股市卻沒怎麼漲。赴美上市，股價肯定比上海或香港來的高。

但中國要打造上海金融中心，並維持香港金融中心的地位，當然希望這些有吸引力的公司能在上海、香港上市。中國在打金融戰。中企赴美熱潮，將會冷下來。

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