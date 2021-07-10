根據美國之音7月8日報導，美軍印太司令部的情報處長海軍史達曼少將（Michael Studeman），在無黨派組織「情報和國家安全聯盟」主辦的在線研討會上指出，美國的重要決策人士和國會議員，並沒有對中國的威脅給予足夠的重視，對此他表達了憂心的立場。

他說，「我在想，華盛頓究竟有多少人真正認識到（中國的威脅）。老實說，要他們集中注意可能會發生某些事情是很難的。」以史達曼所處的位置，他負責收集、分析中共軍備的發展、解放軍的動態等等，依照他在這個職務上所獲得的資訊，傳達給他的訊息就是：在習近平的領導下，北京準備全力以赴超越美國，成為世界一流的強國。他甚至指出，習近平「是一個非常馬基維利式的人物，為達到目標不擇手段，……中國夢要不惜一切代價去實現。」

類此的「中國威脅論」，其實並非新聞。一般論及威脅來源的戰略分析，常常強調兩個要點——能力與意圖。以史達曼少將的職務而言，他應是在彙整分析了所接收到客觀的資料與訊息之後，得出了如上的結論。換言之，他點出了中共已經具有威脅美國的能力。

至於中國大陸是否真有意圖去挑戰、威脅美國既存的霸權地位，這就要觀察其動態與作為了。然而中共內部所謂的「東升西降」、「中國平視世界」的論調，加上近年來南海軍事化、軍機大規模擾台，以及盛行的戰狼外交風格。反此種種，都有助於美國對中國強硬派增強其「中國威脅論」的立論。

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