美國數十個自詡為進步(progressive)組織的社團，於7月8日發表公開信指出，美國與中國緊張局勢的升級可能破壞國際社會在氣候變遷的合作，並且延續把中國當作氣候變遷代罪羔羊的傳統。這些團體呼籲結束華府與北京的「對抗性方式」的政策，取而代之的是採取多邊主義並與中國進行氣候變遷議題的合作。

從拜登政府表達重新加入《巴黎協定》(Paris Agreement)的意願，以及任命歐巴馬總統時期的國務卿凱瑞(John Kerry)作為氣候變遷特使之際，即彰顯美國將氣候變遷議題作為國際戰略的起手式，並藉此與中國展開在氣候變遷議題的合作，於是才有4月22日至23日世界領袖氣候高峰會的線上會議，習近平以透過線上的方式與會。在這之後美俄高峰會議、G7高峰會以及北約高峰會議均強調氣候變遷問題的重要性，但是這些高峰會議均忽略中國在氣候變遷問題所扮演的重要性，以及北京在氣候變遷問題的努力成果。

從拜登當選美國總統之際，中國已觀察到拜登政府推動民主與氣候外交的國際戰略。中國國家主席習近平在去年12月的「氣候雄心峰會」上提出面對氣候變遷的新舉措，除展現北京推動生態安全與可持續發展理念外，將推進綠色經濟發展作為四大關鍵發展領域之一。北京也打算藉由氣候變遷議題回應美國的主張外，也期望藉由強調生態安全站穩在國際政治的道德制高點。

如今，囿於美中對抗可能將影響在今年11月英國格拉斯哥(Glasgow)所舉行的聯合國年度氣候談判，而無法獲致實質的成果，也可能無法達到減碳與減碳時間表以及碳市場的一致性共識，勢將影響到整個世界人類的安全。

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