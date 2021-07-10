衛福部調查民眾施打疫苗「意願」，已有200萬人上線表達強烈的「意願」，似可證明群眾對疫苗的迫切需求。但是，「意願」歸「意願」，據衛福部的說法，是未必能真的就打到疫苗的。疫苗數量遠遠不敷所需，縱使有強烈的「意願」，巧婦難辦無米之炊，不過就是個不切實際的空想，即使是2300萬人都願意接種，又能如何？水中撈月、竹籃打水，這樣的調查，其意義何在？這也難怪很多批評者認為這一調查是做「心酸」的了。

台灣疫苗緊缺，多數民眾自然巴不得越早能打到疫苗越好，這本是一無懸念的事，又何勞衛福部大張旗鼓、耗費民時民力，做此無謂的大內宣？儘管如此，但我倒認為這一調查，還是有其意義的。

事實上，目前台灣的疫苗，無論是自購或是捐贈，已逐批進入，現在台灣民眾面臨的問題，已非單純的施打問題，而是如何選擇的問題。在別無選擇的情況下，一鳥在手，總勝過眾鳥在林，但目前民眾可以選擇的有AZ、莫德納兩種，另外，則殷殷期盼著郭台銘、台積電、慈濟的BNT，究竟哪一種疫苗才是民眾所願意仰賴的？

衛福部的系統中，第5個步驟是「疫苗種類的選擇」，這是可以多選的，姑不論疫苗夠不夠的問題，如果說這個預約系統還有點起碼的功能，那應該就是可以藉這200萬人的疫苗選擇，作為政府未來規劃進口或實際施打的參考。衛福部是不是應該據登錄資料加以分析，讓全台民眾對各類疫苗的相信程度公攤於世人之前？

目前台灣已經進口的疫苗量，約在700萬劑，其中AZ施打的狀況，由於疑似致死率偏高，已有緩打現象，反而是莫德納疫苗接種踴躍，民眾捨AZ而就莫德納的情況，可有在數據中顯示出來？如果民眾意願真是如此，則政府有如何的因應對策？尚在磋商中的BNT，以及政府已經預購的國產疫苗，情況又是如何？這些數據，相信是比一些網路上的民意調查更具公信力的吧？政府是否應該考慮加以分析、公布，以作為未來疫苗政策的參考？

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