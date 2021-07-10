中央疫情指揮中心似是而非的卸責以及華麗甩鍋功力越趨爐火純青。近日疫情看似和緩，立即搶先宣布三級警戒「微解封」，內容大致聚焦在戶外活動，讓悶了兩個月的台灣人民可以出去放放風，順便挽救奄奄一息的服務業。

但，可上山卻禁下水，更不准鬥牛，「微解封」不可思議之處：4人以上不能在家打麻將！但，可以組一個9人旅行團出門趴趴走！5個人以上不能在家聚會！但，可以去電影院和陌生人聚在一起看電影！5個人以上不能在家耍廢！但，可以去健身房跟陌生人一起運動！5個人以上不能在家吃飯聚餐！但，可以去餐廳脫口罩用餐！網路瘋傳的這個段子，顯現了指揮中心的神邏輯，果然不是黎民百姓可料想的，著實令人不解。

這種亂無章法的開放模式，最沒肩膀的則是把成敗權責交給地方政府，也就是出了事你來扛，若獲得掌聲即是我領導有方，「微解封」的這個「微」字根本是用來卸責。解封一點點但是沒有完全解封，就像平常慣用微醺（沒有醉）、微整（沒有全部整形），防疫可不是文字遊戲，一但確診就是染疫，就得隔離送醫，並沒有微陽性、微染疫或是微確診，如此政策堪稱荒謬至極。

目前染疫死亡736人（致死率4.8%，比全球致死率高了1倍）疑似接種疫苗後導致死亡306人，合計超過1000條亡魂。因為3+11政策破口，上千家庭失去親人的傷痛，蔡英文是否應該在微解封後，也帶著行政暨防疫團隊來一鍋微究責，以告慰這些已故國人的在天之靈！