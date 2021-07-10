TIFA重啟，並將供應鏈納入討論範圍，乃是一個創舉。圖／行政院直播網站

暌違5年的TIFA重新召開，美國再次用行動證明，深化美台關係擴大各領域交流合作，是美國民主黨或共和黨政府皆依循的國策；同樣地，促進台美關係深化更應是超越藍綠的台灣共識。

許多朋友認為，TIFA是民進黨政府配合美國政府政策下的妥協結果。事實上，台美自1994年簽署《貿易暨投資架構協定》（TIFA）後的17年間召開了10次會議，期間美國歷經民主、共和兩黨的總統執政；與此同時，台灣也歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文總統的藍綠政權輪替。由此可見，TIFA是美台各執政黨的共同目標。

有的朋友認為，開放萊豬進口是台灣為了TIFA單向地對美國讓步。事實上，對美國來說，萊豬議題並不是因為台灣市場有多誘人，美國所關切的重點在於台灣政府是否願意遵守國際標準。

過去國、民兩黨陣營皆曾因為萊克多巴胺沒有國際通用的安全殘留量標準，因此反對含有萊劑的美豬、美牛進口，但隨著國際食品法典委員會（CODEX）2012年通過了萊劑殘留量的國際標準後，國民黨馬英九總統任內已率先開放美牛進口，當時在野的民進黨也支持在符合國際標準和保障國民健康的前提下開放美牛進口。

此外，日、韓等國都已開放美國牛豬進口，中國大陸亦在2016年同意香港先開放進口美豬，並在2019中美貿易協定中同意檢視萊劑議題且願意在國際標準下開放含有萊劑的美豬、美牛進口。由此可見，依據國際標準把關萊劑殘留量後開放美國牛、豬貿易，是國際社群都願意遵循的遊戲規則。

當前台灣正處於美中戰略競爭和後新冠肺炎疫情復甦的歷史浪頭。而TIFA所發揮的作用不只是台美貿易談判，TIFA曾是台美合作推動台灣加入WTO的戰略溝通平台；是台美合作促進台灣市場與貿易法規配合WTO逐步和國際接軌的戰略溝通平台。

此外，透過TIFA所建立的台美貿易連結，對世界其他國家與台灣貿易政策溝通，起了很大的示範性作用，特別是日、加、澳等CPTPP重要成員國。因此，台美TIFA不只是台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）的基礎，更是台灣布局《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）的關鍵一局。

然而，此次TIFA談判中美國貿易代表署對於落實多項台美經貿合作仍有保留，究其原因是美方十分關注當前台灣社會「反美豬」公投的聲浪。但我們也要強調，公投既是公民權利，也是政府和國人思辨與相互說服的機會。筆者呼籲，美方既無需為「反萊豬」公投議題耿耿於懷，其實可以更積極地向台灣社會說明美豬的安全性，爭取台灣更大的社會支持。

回顧台美貿易關係歷史，我們肯定不論藍綠政黨誰來執政，歷屆政府和朝野政黨都在兼顧國民健康安全的前提下，共同為台美下一階段經貿合作做出努力。我們期待，透過公投、TIFA團結美台雙方、團結台灣社會，共同把握壯大中華民國台灣的歷史機遇。

（作者為台灣產經建研社理事長）