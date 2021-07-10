針對民進黨在台灣的政治操作手法，其反對者常常以「綠共」諷之，這大概是出於國民黨長期以來對中共的刻板印象，因為他們總認為自己之所以在內戰失利，主要是吃了宣傳的虧，相反，無論是大陸的中共還是台灣的民進黨，都是擅長對內宣傳乃至「煽動」。

這當然是一種錯誤歸因，是一種本末倒置的說法，忽視了背後的人心向背，因為宣傳這種事通常無法逆勢而動。不過，至少從表面上看，中共和民進黨確實有一些可以類比的地方，比如他們都善於調動人民的積極性，也都敢於和擅於鬥爭，都曾作為體制外的反對黨乃至革命黨，付出過巨大的犧牲。當然，比起中共的犧牲，民進黨的付出其實並不在一個量級之上。換言之，中共和民進黨除了在意識形態上有著本質區別之外，在奮鬥歷程和政黨基因上，其實也有著根本差異。

適逢百年黨慶，中共向29位優秀黨員頒發了最高榮譽「七一勳章」，這在台灣當然不會掀起任何輿論的波瀾，反對者甚至還會嗤之以鼻。但如果仔細檢視這些人的事蹟，恐怕沒有人不會肅然起敬。在這些人當中，既有致力於女童教育的扶貧楷模，也有治沙造林的環保英雄，更不用說還有那些默默在基層一線工作的先進人士，許多人還為這些事業付出了寶貴生命。

換言之，中共能取得今天這樣的成就，可不是一句簡單的「擅長宣傳」所能解釋，因為這些人的犧牲奮鬥，都已經超出物質利益所能激勵的範疇，而是真的心存理想，可以幾十年如一日，默默在自己的事業上耕耘。再推而廣之，從革命時期以來，就有無數人為了民族復興付出了巨大犧牲，這自然也為中共的「宣傳」工作提供了無數的素材，讓一代代的後輩沿著他們先輩的道路繼續前進，所謂「前仆後繼」描繪的大概就是這種畫面。

事實上，這種精神層面的追求，很多台灣人應該可以理解，因為台灣社會也有許多默默付出、擁有人格魅力的真英雄，他們當中的很多人也受到了政府的褒獎，或者得到輿論的讚美。一個很明顯的區別就在於，台灣的這些民間英雄並不見得會認同民進黨的政治立場，他們更不會在民進黨的感召之下去從事自己的事業，而中共的這些模範人物，則是真實的生活在中共體制之下，認同中共的理念，他們的成就當然不會獨立於中共而單獨存在。

換個角度看，如果社會尊崇這些英雄模範人物的話，自然也會增加對中共的認同和支持，這恰恰就是民進黨所欠缺的，這也讓他們的群眾基礎只能依賴不斷的挑弄族群對立和國族認同話題，通過最淺碟的敵我之辯來恐嚇人民，用恐嚇來暫時的鞏固群眾支持。因此，民進黨可比現在的中共更擅長「宣傳」，但也註定了他們是無本之木，很容易就因為民意之水的流動，而讓自己失去支持。

民進黨是一個沒有真正英雄的政黨，只能去蹭台灣社會的英雄，而在他們的政黨肌體裡則只剩下40年來一直壟斷政治資源的老政客，或者憑藉無役不與的街頭抗爭賺取政治資本的小政客。