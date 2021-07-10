美國將持續反對兩岸任何一方片面採取改變台海現狀」，這是在兩岸甚至包括很多關心兩岸關係發展的國家，都能耳熟能詳的一句外交或政治術語。

但是到底這應該怎麼詮釋，就會發現各方的解讀可能會對不上邊。特別在台灣，或與美國是盟友的一些國家，都認為這句話的原意應該是在「保護台灣不受到到中國大陸的軍事攻擊」。可是在說辭上，明明提到是「兩岸任何一方」這個主詞，怎麼外界的解讀會只顧及到中國大陸這一方對台灣產生威脅呢？

首先這種錯覺的造成，最早來源可能是來自於1979年《台灣關係法》制定之時，在文中「政策的判定及聲明」的第二條說明「美國的政策」裡，其中第4項的條文就有這樣一段文字：「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。」

從此之後，歷任的美國總統及其涉外的官員，大概都會朗朗朗上口在重覆提起這段精彩的用語，或許他們的用詞不見得一致，但至少都帶有《台灣關係法》在制定之時這項條文的精髓。

而且嗣後也不只是美國總統或官員才會如此表達，一般的社會也有如此的表態：譬如說，美國共和黨在2016年的全國代表大會上就提出這樣立場：「繼續基於《台灣關係法》的規定，我們確認雷根總統在1982年給予台灣的六項保證。我們反對任何一方採取任何單方面行動改變台灣海峽的現狀」，又譬如說，即將任滿離台的美國在台協會酈英傑處長2019年3月 4 日在史丹佛大學就「台灣關係法40周年及其意義」這個題目演講時，也論定「美國將持續反對任何一方片面採取改變台海現狀的行動，包括任何訴諸武力或其他形式的脅迫手段；換句話說，現狀應受到保護。」

於是，問題就開始產生疑惑了，就「美國將持續反對兩岸任何一方片面採取改變台海現狀」這句話而言，理論上其對象指的應該是「兩岸」才對，但讀了上面引述美國各方的說法後，好像保護的對象都是台灣，所阻擋的威脅均是來自中國大陸，逐引發了一種揣測：這是不是只針對中國，而不是台灣。當然不可否認的，以軍事實力而言，中國大陸對台灣的軍事威脅確是真的遠超過後者。

而且，酈英傑在在史丹佛講的：「反對任何訴諸武力或其他形式的脅迫手段，而現狀應受到保護」這句話，其中「現狀」應該是什麼？而「其他形式的脅迫手段」又是什麼？

直至白宮印太事務協調官坎貝爾7月6日在亞洲協會的視訊會談時，一度高調說出「不支持台灣獨立」。據他自己說，這句話不只是對中方說，同時也對台灣及其他盟國作如此的表達。當然坎貝爾如此論述，有人因而很難斷定美國在印太戰略布局上，到底是積極的支持台灣防禦中共來犯，還是是「有條件」地對台支持？但對作者來說，坎貝爾沒有像傳統性的提到「美國將持續反對兩岸任何一方片面採取改變台海現狀」，並相反於「過去多針對中國」，但現在終於有所平衡，也把茅頭對向台灣，因為他說「我們充分認識、理解到這涉及的敏感性，維護台灣和平與穩定是一種危險的平衡。」原來，「其他形式的脅迫手段」，也有台灣宣稱台灣獨立會讓中國大陸遭遇到形同「脅迫手段」的威脅。

坎貝爾也指出，美國對台戰略的第一個明確聲明是確保和平穩定，不只是私下保證，也公開警告；其次是依循《台灣關係法》，確保美國在西太平洋的能力，以因應地區現況遭受破壞。嚴格來說，這不就是希望台海現狀的維持？可否就可這樣說：美國不支持台獨，就是希望維持台海現狀？

（作者為澳門理工學院名譽教授）