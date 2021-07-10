中央流行疫情指揮中心宣布將進行微解封，鬆綁部分措施，沒想到中央甩鍋地方自行決定，也導致一國多制及民眾抱怨連連；包括鄭文燦、陳其邁在內，六都僅台南用餐解禁，黃偉哲最後因被網民灌爆後改口「逆時中」。這種只做半套、千瘡百孔的微解封，一下就被人民看破手腳，不過是「偽」解封罷了。說好聽是尊重地方，其實是中央不知所措，防疫從頭到尾根本只仰賴民眾自動自發。也難怪罵聲連連。陳時中究竟有無能力擔任指揮官？能否處理防疫讓台灣儘速回歸正常？全民心中早已清楚明白。

此由陳時中的霸道及反覆不一就可預見，包括揚言開罰主張入境普篩的彰化縣官員，到強拆金門機場快篩站；無視雙北熱區普篩要求，到不准台中開放鄰長打疫苗等，不一而足。陳時中始終打著中央主導、全國一致的招牌，以防疫「全國標準一致、說法一致、腳步一致」的藉口搪塞。中央疫情指揮中心及衛福部在蘇揆及陳時中領導下，就是一聲令下，能卡就卡。只准地方遵照辦理、人民照單全收。迄今疫情炸鍋難以收拾，才甩鍋轉彎！

現在，明明各地對疫情是否已獲控制都有質疑，疫苗普及率又低到世界落後行列，毫無集體防疫力可言。這個節骨眼假藉「微解封」之名，把問題丟給地方，又未訂定標準或規範，難怪民怨沸騰，直指中央甩鍋地方，防疫缺失及出事責任硬要地方扛；也只怕微解封之亂的代價，又要民眾來承擔。

尤其過去一年來，世界各國已紛紛就解封的相關爭議與作為有著豐富的經驗。無論正反，都應該可以作為參考依據。民進黨執政團隊的雜亂無章，正好證明了根本沒有好好做事，好好準備，也沒有好好參考人家的經驗。

雖然微解封有其考量，以避免經濟蕭條，但中央標準前後矛盾的結果，不但地方莫衷一是；各地標準不一，民眾一團亂，更是滿頭霧水，也平添許多不必要的防疫缺口。就像：上課不行，出遊可以；安親班、幼兒園不開，卻能吃小吃、到電影院看電影，甚至上健身房？可開放餐廳部分席位拿下口罩內用，戶外夜市又不能吃？一水之隔，台北看電影可以，新北卻不行？

中央這些亂到毫無章法的神邏輯，說好聽是尊重地方生活型態，其實不就是把解封的風險甩鍋给地方為政策負責？難怪地方政府不但在第一時間「逆時中」，還直言中央不是解決問題，而是爭議的開始。

更讓人擔心的是，中央的偽解封，現在是靠地方政府維持強度。但對民眾而言，此舉卻形同暗示民眾疫情已大幅降溫，甚至繼續大家自動解封？危機尚存，卻讓最該保持警覺的民眾自動低估風險？

在國家面對危機的時候，何其不幸，偏偏碰上了如此無知、無能、無為的執政團隊，事事甩鍋、作秀，決策民粹，有事就透過側翼串聯，把認知戰矛頭指向雙北，不斷試圖推卸責任、激化社會對立；疫苗除了靠國際援助毫無顯著進展，人民到現在還不知道該打的疫苗在哪裡。凡事不用心，想的全是政治算計，講的全是政治意識形態，不就是天下大亂？也難怪民眾會痛罵，「這是什麼爛政策」？（作者為立法委員、律師）

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