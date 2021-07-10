看到日前媒體報導，民進黨創黨大老、現任台灣日本交流協會理事長的邱義仁，在接受老長官陳水扁前總統專訪時，談到「台獨」問題，明確表示：台灣是否能夠獨立，不是台灣人民所能單方決定，因為美國反對，大陸要打台灣，台灣如何能夠獨立得了？

不知是否邱義仁這番公開談話，引起美國的注意，過了3天，拜登政府白宮印太事務協調官坎貝爾首度發表聲明，不支持台灣獨立。

邱義仁是筆者台大唸書時的同屆同學，由於所學不同，過去並不相識，也談不上來往交情。直到2000年初，總統大選時，在現任駐美代表蕭美琴的安排下，才得以與時任陳水扁競選總部總幹事的邱義仁在台北餐敘認識。

記得在陳水扁執政伊始，有一次筆者在總統府內與邱義仁談兩岸關係，筆者以真誠的口吻，詳詢民進黨對「台獨」真實的想法與意見，只見那時擔任國安會秘書長的邱義仁娓娓道來。他說：「你這個問題有一個比喻，如果你問我喜不喜歡林青霞，想不想她，我的答案是當然喜歡她，至於想不想她，我必須要說，我只敢晚上睡覺時在夢裡想她，但是早上起來，我的理智就會告訴我自己，不要再想了，因為想也沒有用，這是現實裏不可能的事，何必浪費時間與精力在不可能的事上呢？」

這是邱義仁妙喻「台獨」的經典之作，迄今他仍然以「堅持台獨立場」的理想自許，認為民進黨不該修改「台獨黨綱」，可說其來有自。

還有一次，筆者與邱義仁談到民進黨為何只願意視「一個中國原則」為兩岸談判的議題，而非前提的問題時，身為同學中知名博弈高手的邱義仁也以打麻將來做比喻，他說：「就像打麻將一樣，大陸方面不能規定台灣人一定要穿西裝打領帶才能上麻將桌打牌，而是要讓台灣人知道上麻將桌打牌一定會贏，只要保證會贏錢，台灣人自然就願意穿西裝打領帶上桌打牌了。」

以「穿西裝打領帶」妙喻「一中原則」，以分辨「前提」與「議題」的差別，邱義仁的機智可見一斑。筆者常有感慨，像邱義仁這樣的才俊之士，不能為當年長期在台灣執政的國民黨所用，反成為反對陣營的大將，總是遺憾。不過在台灣民主化以後，為哪個政黨效力，並非重點，主要是要能真正「為台灣萬民造福利、為台灣萬世開太平」才是重要。對於在民進黨內仍然具有舉足輕重、動見觀瞻巨大影響力的邱義仁，筆者盼望他能在民進黨內發揮「計利當計天下利」的超然情操，勿忘當年從事反對運動的初心，才是台灣之幸。（作者為國立高雄科技大學前校長）

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