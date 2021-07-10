在日前的民進黨中常會上，立委劉世芳認為「黨內對疫情下的網路攻防不足，中央黨部應與地方加強回擊。」針對劉提出的建議，民進黨祕書長林錫耀回應：民進黨的支持度確實有受到影響，但強調民進黨「沒有養網軍」；社群、網路攻防要由有網路能量的人來帶動，大家一起來做，效果才會更好。其後劉世芳解釋，「他們談的是，對應假訊息的網路群體作戰處理方式。疫情和疫苗很多假訊息，需要政府黨公職來澄清；不要讓假訊息滿天飛，影響到民心跟士氣。」

針對劉世芳委員的「大哉問」，想不到林錫耀秘書長也來了個「大哉答」。我們絕對相信林錫耀說的民進黨「沒有養網軍」，乃是他心裡面一直都存在且牢記的「真心話」，這也是心理學上的一種「自然反應」，就好像我們的手指碰到燙的東西，會立即收回一樣。「網軍」雖然是使民進黨「受益良多」的群體，但也是執政以來的一項「禁忌內容」，打死也不能承認。然而此一「哪壺不開提哪壺」的問題，在民進黨中常會提出，卻也打開了民進黨的「黑箱子」。

還記得韓國瑜在與蔡英文競選總統的辯論會上，對於韓國瑜不斷指蔡英文利用網軍攻擊他，蔡則反擊韓自高雄市長選舉開始，不只有中國網軍、黨內提供的網軍，還有臉書網軍社團。韓國瑜則反酸，「若不是當初被蔡英文的網軍打垮，今天跟我在這裡辯論的應該是賴清德啊！」

的確，在賴清德與蔡英文於民進黨總統候選人初選時，雖然當時賴的民意支持度一度比蔡英文要高，但賴深深為受到網軍攻擊所苦，以至於才有「我們也請總統能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊，…我們不是敵人…」這段「刻骨銘心」的呼籲。而柯文哲也針對林錫耀的談話回應，「民進黨有沒有養網軍？我覺得林錫耀應該去請教賴清德，他會以一個受害人身分跟你詳細說明」。

各政黨為了政治利益與網路支持度，吸引一群人在網路上發表對自己所屬政黨或個人的有利言論，其效果在過去已經從選舉的結果中獲得驗證，也是無可厚非之事。換言之，民進黨、國民黨及民眾黨三個主要政黨都有網軍；而談到花錢來豢養一批躲在鍵盤後面的打手，目前則應該是僅有民進黨才有如此的財力，否則源於農委會編列1450萬預算，雇用小編來澄清不實報導，遭質疑是拿人民納稅錢養網軍，其後衍伸出來的1450一詞也不會橫空出世，最終1450乃演變成民進黨網軍的代名詞。

吾人從今年5月下旬被網民抓包「反串」親中的「林瑋豐事件」，可以看出民進黨政府對「豢養網軍」的「用心」，而民進黨祕書長林錫耀強調該黨「沒有養網軍」的「不打自招」及「此地無銀三百兩」，當可獲選為今年以來最大的笑話。身為民進黨主席及總統的蔡英文，有時被戲稱為「四軍統帥」(陸海空三軍加上網軍)也就不足為奇和當之無愧了。（作者為大學英文講師）

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