中央流行疫情指揮中心宣布維持3級警戒，但13日起針對夜市、餐飲等涉及民生經濟部分「微解封」，沒想到宣布後引發批評聲浪。指揮中心辯解，若非為了民生疾苦，原本傾向不開放。這就是民進黨政府無厘頭的防疫政策，讓人搖頭傻眼。

陳時中宣布的微解封方案，讓人摸不著頭緒。家長說孩子不能去學校，卻可看電影、上健身房，這是什麼邏輯？室內禁超過5人，卻開放9人旅行團，難道禁止親人團聚卻開放陌生人群聚？文化部可開放電影院、教育部不能開放圖書館，又有何依據？難怪6都首長中5都全都「逆時中」，最後台南市也急轉彎，不開放餐廳內用。

3級警戒持續兩月，確實對餐廳、夜市等基層服務業帶來嚴重衝擊，商家借錢度日比比皆是，政府才會推上兆金額紓困。但今天疫苗施打率不足，應對方案左支右絀，真具備「微解封」條件了嗎？難道真是為了「苦民所苦」？還是若再爆疫情就有理由推給民眾，說「這是你們的錯！」

解封或微解封不應單看確診數或死亡率，應看國民完成疫苗接種率。美國加州上月解封，因6月初完成55%疫苗接種，在基本確定「群體免疫」後才放寬餐廳賣場營業內用，即使如此，不少美國人還是堅持原來習慣；元氣遠未恢復的英國已規畫四階段解封，因其成年人口逾80%完成疫苗接種，但開放前也展開第三劑臨床試驗，應付難纏的Delta病毒。

台灣施打率剛突破10%，指揮中心真做好有效防控了嗎？確認確診住院率不再攀高、變種病毒不再蔓延的風險評估？如果答案肯定，當然贊成放開，如是否定，最終將淪為政府、攤商民眾及醫療三輸的局面。防疫政策非同兒戲，不可不慎。