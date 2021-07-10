國際油價上漲，國內汽柴油價格隨之連續8周上漲，在疫情嚴重、許多行業都遭到嚴重衝擊下，民眾生活負擔更加沉重。民代和媒體紛紛呼籲，中油應共體時艱、苦民所苦，仿效台電取消夏季電價，暫時凍漲，以免讓民眾的疫情之苦雪上加霜。行政院並未接受民代的建言，中油預計12日將依據國際油價變動，汽柴油再分別調漲每公升0.2元。

經濟事務勿用政治手段解決

「順從民意」接受油價凍漲的要求，一來可以彰顯察納雅言、從善如流的胸懷，二來可以獲得苦民所苦、充分「接地氣」的美名，三來距離地方選舉時程不遠，在防疫績效重挫之下，或可多少挽救惡化的選情，油價凍漲對支持度嚴重下挫的蘇內閣或許非常有吸引力。但台灣是已開發國家，不宜再用「理盲而濫情」的第三世界施政手法，戕害公營事業效能來「收買人心」，經濟事務用政治手段解決，不僅會惡化資源使用效能、模糊國企績效，更將傷害國家財政，不宜持續使用這種副作用嚴重的粗糙施政模式。

事實上，中油公司表示，依油價調整公式，5日汽、柴油價格本該各自調漲1.0元和1.9元，因考量亞洲鄰近國家最低價格，故僅各自調漲0.3元，應調未調的0.7元和1.6元則由中油自行吸收。在這種情況下，還要勉強中油完全凍漲，實在是「慷他人之慨」，完全不顧中油還有盈餘繳庫的營運壓力；屆時若盈餘目標無法達成，甚至變成虧損無法如數繳庫，請問要歸咎誰的責任？民代和社會各界，平時動輒批評公營事業績效不彰，但績效不彰最主要的原因，不就是三不五時政府就會在購油成本高漲之下，還要中油凍漲，所帶來的營收減少導致的嗎？

別以為要求中油凍漲0.3元很少，其實現在少收0.3元，會後續影響到未來的價格全部都少了0.3元。以去年中油共售出101.5億公升汽油和46.4億公升柴油，合計148億公升汽柴油為例，少收0.3元一年下來營收就會少44.4億元，這不是一個小數目。若以原該調漲汽油1.0元和柴油1.9元來看，一年凍漲下來的結果就會少掉188.2億元。假設凍漲只影響到下半年，也會讓營收約略減少94億元，這不是在傷害中油獲利績效，以及可將獲利繳庫的能力嗎？而若凍漲的效果持續統計個10年，中油的獲利就會減少1882億元，相應地成為國庫的損失，民眾即使不知，政府可不能不懂。

以紓困方式補貼民眾和中油

但是，汽柴油凍漲還有更多的副作用。首先，名義上這是要照顧疫情下受衝擊的民眾，但政府對疫情早有紓困特別預算，也正在竭盡所能地補貼或協助受影響的國人，實在無需漫無止境地如此濫情。平均每部小汽車一年用油以600公升計算（年開1.5萬公里，每公升跑25公里），凍漲每公升0.3元一年只能省下180元，難道我們開車的民眾，在全球油價上漲之下，付不起每車一年增加180元，非要讓中油和國庫每年減少收入44.4億或188.2億元嗎？

再者，並非所有用車人都受疫情影響，特別是高科技電子業，去年可說都賺得缽滿盆滿，這些高收入的國人不僅收入不受疫情影響，甚至是受惠，而且在高收入下開車旅遊狀況一般也高於國人，故平均用油量高於一般國人，油品凍漲結果反而多在嘉惠這些高收入者，這並不符合油價凍漲的原意。第三，全球各國油品價格都因油價攀高隨之上漲，各國民眾也都跟隨抑制使用油品數量，但我國卻刻意不調整油品價格讓民眾改變消費模式，繼續以浪費方式耗用這些相對更稀少的資源，違逆全球消費走向，造成資源使用的效能更加低落。

更進一步思考，若政府非得要特別照顧民眾，其實有兩種選擇，其結果都優於凍漲油價：一是不干涉油價調整，直接對受疫情衝擊相對嚴重的民眾，加發相當於購油支出增加的補貼金額，但讓他們自行選擇要拿來繼續購油，或節約用油但將增加的補貼用於別處。二是拿出「紓困特別預算」中相當的部分（44.4億元）來補貼中油，讓其不調價但在政府彌補下不降低營收。因為「凍漲」是為了「紓困」而為，理當由紓困特別預算支出，不該像「中央請客，地方買單」一樣，變成「中央紓困，國企買單」，因缺乏成本效益觀念而遭到濫用，最後還搞到國企績效評估成為一筆爛帳。