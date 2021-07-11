印太戰略事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），繼美國對台戰略採取「清晰還是模糊」爭辯裁斷之後，7月6日在亞洲協會演講，又拋出了第二個對台的劃線說明，「我們支持與台灣建立牢固的非官方關係，不支持台灣獨立。」由於坎貝爾明確而清晰的說出不支持台灣獨立，立即引起台灣內部政界不小聲浪。

坎貝爾的說明，為何引起台灣內部人民的驚嘆、詫異與爭辯不休，這跟「本土化教學與社會教育」息息相關，及台灣人對「國際事務疏離所致」。事實上，坎貝爾對台劃線，充其量只不過是「重申立場」並無新意。

底線門神─柯爾坎貝爾

在「一法三公報」所構築的美中台三方關係，華府所承認的是「只有一個中國、台灣是中國的一部分、中華人民共和國政府是唯一合法政府。」但從未明確說明，「台灣的主權是否歸於中國」。這也可以從美國近五年來，針對「台灣各種法案」撥弄內容，分析出這種微妙的邏輯線索。

2018年美國明確對中國發起「安全戰略競爭」，其內部政治對於中國威脅感上升，且直接反映在國家政策之上，坎貝爾能在激情、亢奮、激進的氣氛之下，扮演有權威的「底線門神」，對於一中政策具有「定紛止爭」效果，基於這般地位，值得注意他的演說內涵，超越台灣問題的侷限。

布林肯第一次演說，描述「外部政治的決定」，將是以「外交政策」的「人民外交」為主體。用通俗的話來說，「想透過外交手段，爭取美國人民的利益」。當然這只不過是西方在文藝復興之後興起的「英雄修辭學」，精確的說，是要用「聰明的戰略」實施外交政策，避免兩強間的戰爭衝突。

在坎貝爾的演說內容，可以見到強化競爭的三個主要部分。相信並期望「台灣有和平生活的權利，並看到他的國際作用」；增強「東南亞外交的賽局力度」；亞洲焦點「中國的威脅與美國戰略力量轉移」。

坎貝爾不愧為印太協調官，短短的演說，將西太平洋地區的戰略態勢與美國的難題，說得明白，然而話語和行動，是不同領域的概念，行動有其自身的邏輯，同時也必須面對行動戰略的資源稀缺和排擠性。

台灣的「和平生活」與「國際作用」，粗淺的思考便能看到兩個問題，和平生活是必須有和平力量來維繫；其次，國際領域的作用，首先要有一定的「國際空間」，空間是由身分來確立。力量與身分這兩個問題應該如何解決，如果美國都無法明確的表態，那台灣又何來的行動自由？

增強亞太的外交力度，坎貝爾的直言，間接承認三件事情，一是亞太地區有利於美國的權力平衡正在消退；二是自歐巴馬以來的亞太戰略措施成效有限；三是英國戰略研究所與新加坡合辦的香格里拉會談，因為中國不願參與，失去了地區安全平衡大陸的戰略平台作用。

中國在亞太地區的威脅，以及美國已經積極進行全球戰略調整，並將戰略力量重心移轉至亞太地區。強調「印太戰略重塑與控制」的重要。

從布林肯到坎貝爾的陳述，可以感受到美國非常積極的應對大國崛起，而且不論是布林肯的人民外交，還是坎貝爾的亞太思維，明顯的指出，外交不只是外交，外交內部蘊含著大量的戰略運籌。外交政策裡包裹著「外交戰略」的硬核。

對中國面對形勢的評價

坎貝爾在演講中，提到了中國的「企圖與態度」，在企圖上「想要在全球舞台上發揮主導作用及在亞洲地區重塑運作系統」；在態度上，除了自信與堅定外，他還指出了對美國的看法非常冷靜（unsentimental）。這令重新回到政壇的坎貝爾，對中國的政治行為感到很驚訝。

坎貝爾是歐巴馬的核心幕僚，四年後回任印太協調官，對中國的感觸，居然有如此的反差，說明了川普2018年對中的「極限政策」，讓中國學習了和平時期如何施展競爭戰略，也學會了民主國家「適法性安全化政策」的制定與運行，除此之外，中國大陸戰略的視角更是向內轉向，部署了雙循環經濟發展與社會穩定的治理。

香港《國安法》的實施，便是一個顯明的例子。內部安全化政策的程序制定，在社會穩定與經濟發展，起到了安全治理的延伸效果，「滴滴出行」在美國IPO上市，引發了「國境地理資訊、社會運行節奏、個人隱私」等資訊安全問題，形成資訊安全的大漏洞，7月2日「滴滴出行」被網絡安全審查，停止新用戶註冊，成為被調查的重大資安企業。

足見，中國在應對美國的攻勢現實主義行動，編織了國家安全法與執法的網絡體系，這對於外部滲透與和平演變，尤其是政治性與情報性質的NGO組織，起到了預防與打擊的效果，中國對美國的冷靜態度，應該是有所本的。

拜登主張「外交成為外交政策的中心」，核心的概念是「競爭而非戰爭」，這是西方思維中對政策與戰略的分野所在，也是評論拜登思想為何是艾森豪威爾「戰略忍耐」觀點承續的源由。但這二者概念，在現實環境中卻是一種循環轉換關係，「外交盡頭便是戰略的開端」。

在坎貝爾的演講中，強調美國正在進行戰略調整，譬如9月11日之前，以美國為主體的阿富汗聯軍，將撤離阿富汗戰場，其兵力移轉的地點，依據坎貝爾的說法，應該會移轉到西太地區，增加亞太地區的兵力部署數量。其目的或為了執行西太軍事威懾計畫，提高軍事平衡力量，當然，潛在功能在於進行戰場經營，已被突發狀況發生，軍事威懾與武裝部隊行動，只是一紙命令的差別而已。

更何況布林肯在就職演說中，還提到中國是「21世紀最大的地緣政治考驗」，地緣政治必須依賴地緣戰略來實現，美國的地緣政治，從史派克曼、季辛吉、布里辛斯基的主張，都是環繞美國為中心的思考設計。

顯然，從美國的海上自由航行，空中的自由飛航，強調地理上非主權範圍「公域空間」的控制，都是地緣政治的一環，這也包括美國自己判斷他國，是否非法宣稱海上與空中的非主權空間的擴張。這在「南海」與「黑海」都能見到正在發生的事件。戰爭與外交確實僅有一線之隔。

美國的困境

坎貝爾在演說中也直接說出一個事實，美國在亞太地區的政策並非成功的，為了彌補美國過去戰略操作的不足，希望在兩個方面進行強化，一是經營好「印太戰略」的構建工作。二是提供豐沛的公共財，包括COVID-19疫苗的提供，以及「亞洲新基礎建設」的協助，這也是在G7所提的40兆基建計畫的再說明。

單極霸權國家維護國際秩序，公共財是相當重要的手段，單極霸權退色，公共財漸形稀少，難以解決國際問題，秩序也就不易維持，「金德柏格陷阱」指的便是這個問題的難題。

值得注意的是，美國國家債務已高達28.5兆，美國國內的基建預算，也被共和黨給縮減，40兆基建計畫經費籌措，又當如何的匯集？

美國的困境似乎不僅是這一點，坎貝爾7月6日的演講，似乎是對習近平7月1日演講的回應，但從中國大陸方面來看，正如坎貝爾所言，是如此的「冷靜」，國台辦對坎貝爾「美國不支持台灣獨立」的回應僅說出了「我們敦促美國政府以實際行動恪守…」，要求以行動來替代言語，而非說說而已，不信任態度溢於言表。

在美國當下兩黨爭相打著台灣牌的時刻，拜登政府能說出「不支持台灣獨立」底線，必然是對中國有所設想！當被問到「習拜會」的時間表，他說，「我的期望是我們很快就會有某種接觸」。習拜會到今天為止，中國大陸還未鬆口，只說出了「要有誠意」四個字。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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