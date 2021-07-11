農業社會長成什麼樣子呢？各讀者請看蔣夢麟著＜西潮＞一書，大致可知曉其輪廓。鴉片戰爭時的英國，是當時世界首屈一指的工商業國家，其全國農民為少數，多數為居住於城市的工商業人士。中國人在鴉片戰爭中，見識了西方的效率以及船堅砲利，乃有亡國滅種的危機感，使全國上下，認清了這是「三千年未有之變局」。故在鴉片戰爭以後，承擔治國重任的滿清大臣們，才和皇帝及王公們一同搞起「辦洋務」、「廢科舉」的大業。

但農業社會累積了好幾千年的沉痾，並非清朝朝廷「辦洋務」、「廢科舉」的腳步可輕易滿足，許多國人還是覺得太慢。在這種氛圍下，孫中山(1866~1925)才能號召激越的青年志士，奮起推翻滿清，創建共和，在政治體制上先做改革，希望快速革故鼎新，期使中國馬上富強起來。而嚴酷的現實是，華夏中國基本上還差不多是一個百分之百的農業國家。除了有極少數的鐵路、公路、港口建設外，全國幾乎沒有公共建設。全國除勉強有點機械加工或紡織業之類點綴於大都市之間外，幾無任何像樣工業。連郵局及海關，都是由外國人經營。

初創的中華民國，不祗是一個早熟的共和國，實際上全然是一個虛有其名的空殼子。因為她的社會結構改革，遠遠落在政治體制改革之後；民國初年的割據混亂，真是勢所難免。故孫中山做了大總統，仍要高叫「革命尚未成功，同志仍需努力」，一直叫到他於民14年(1925)辭世。在孫中山之後，果然出了兩個出色的同志，繼續領導群眾大搞其革命，那就是蔣介石(1887~1975，比孫中山小21歲)和毛澤東(1893~1976，比孫中山小27歲)。

假如把孫中山看作為革命的先行者，那蔣介石或可以看作是一位入室徒弟；毛澤東呢，起碼也是一位私塾弟子。可這位私塾弟子更加才氣縱橫，霸氣十足，敢於明說自己無法無天而已。蔣介石出自於浙江寧波一個商業的家庭，毛澤東則來自湖南鄉下一個典型農村。這二位都有救國救民、富國強兵革命志向的接棒者，因其出身背景的不同，在無形之中似乎也規範了這二位英豪的思維與努力方向。在蔣介石、毛澤東等承接孫中山的願望，繼續大搞革命的年代，中國的農民仍佔90%左右。也就是說，以多數原則看，農民問題是中國當時最迫切要解決的問題。

孫中山晚年深知此事的嚴重性，故在廖仲愷的襄助下，斷然採取聯俄容共、扶助農工為國民黨的政策。孫中山在聯俄容共之時，毛澤東是以共產黨員的身份加入國民黨的。在民國13年(1924)1月國民黨第一次全國代表大會上，孫中山親自把這位才氣縱橫的年輕同志，湖南省代表，提名為國民黨中央執行委員候選人，故毛澤東當選了國民黨候補中央執行委員，毛先生亦從此獻身扶助農工運動，後來逐漸成為了中國農民運動的王。試想一想中國的社會結構90%以上農民的話，那這位農民運動的王，會成為中國真正的王，其機率是最高的。

就在毛澤東側身國民黨候補中執委的時候，孫中山亦正策劃招收全國優秀青年投考黃埔軍校。民13年(1924)2月，毛澤東奉派為國民黨上海執行部執行委員，協助甄選優秀青年報考黃埔，即為毛氏在上海的任務之一。但上海執行部是國民黨除廣州本部之外最重要的分部，也是當時國民黨搞工人運動的最重要據點。上海執行部常委戴季陶，組織部胡漢民，宣傳部汪精衛等，都是國民黨的重要人物；除汪精衛外，都被視為國民黨的右派。（待續）