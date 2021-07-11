07/04/2021台灣「中時新聞網」，刊載出台灣台獨高智商智囊，邱義仁先生的論台獨，「法理台獨非台灣人能決定，民進黨的目標和理想要保留，但政府要宣布台灣獨立必須考慮國際形勢，此時並不適宜，別說大陸要打你，連美國都反對，台獨作為黨的目標推動打拚，這是好的。若台灣要宣布獨立，說起來非常無可奈何，這不是台灣人民能自己決定，這說起來非常殘酷，但確實是事實。」。邱義仁先生的這段台獨論中，有兩個意涵，台獨作為民進黨的目標和理想，為的是達成政治的目的執政，若將它用於達成主權的目的，那便是當下的殘酷事實，不可能。

不妨，先看看國外的獨立運動以資參考，現屬美國的波多黎各，原本衹是美國的託管地，上世紀七零年代，有波多黎各人站出來，發動脫離美國運動，那位勇君子遭致美國政府的逮捕，禁閉於紐約市監獄，1975年某日，曾傳出他閣下因病獲准保外就醫，未出一週又傳出他閣下棄保潛逃，此後再無此君的消息，當年夏天，我居處的鄰居，一位義大利移民，剛從美國新聞界退休，我倆是隔著陽台聊天的朋友，曾就此案請教高明，他聳聳肩，兩手一攤，端起咖啡自啜自飲，46個年頭之後，無意間朋友告知，該波多黎各勇君子，被囚36年之後，才被放歸故里，日暮途窮的他，還能有什麼作為呢？這故事說明什麼呢？獨立，分裂國土，從來就不是人民的權利，美國對待非原本美國國土的波多黎各，當人民要求領土主權自主時，其觀念與手段都如此嚴厲，於其他州郡島嶼便更難通融了。要之，便衹有暴力一途，犧牲在所難免，且可能極為慘烈，故此別指望別人替你犧牲，替你打天下，這便是邱義仁先生所指陳的，台獨，連美國都反對的道理。

按同一時間，「中時新聞網」載：華府保守派政客醞釀，提倡「台灣是美國的戰略資產，台灣必須保持與中國分離」，已納入參議院「美國創新及競爭法案」的「戰略競爭法案」。儘管美國口口聲聲說，台灣應和平統一，其中的心態並非是善意，一方面用興奮劑剌激台灣台獨頃向，一方面以霸權姿態，對中國下指導棋，其用心反而是在激怒中國反其道而行之，不過上述美國參議院的倡議，一旦成為事實，比決定獨立更殘酷的事實是，台灣想要和平統一，都不是台灣人民自己能決定的。如果中國採取武力統一，美國會不會為了爭奪其戰略資產台灣，起而以武力與中國抗衡呢？商業文化的美國文化，其內容與廣告，從來都不是一致的。

美國是一個移民國家，人民來自全世界，如何集中及凝固人民對國家認同的意志，非依賴教育不可，因此美國是一特別重視愛國，與愛國教育的國家，這從我們的下一代便可以看出，他們對美國的認同與支持，遠遠超出對他們父母母國的認同與支持。移民第一代如我輩者，最尷尬的時刻，莫過如被當地人問及，當中美發生戰爭，你站哪一邊或者你愛誰，我個人曾經被人這麼發問過，我當時的答覆是Both，事後那位發問的朋友告訴我，以後如有人再問同一問題，用同一答案回答他，千萬別說祗愛美國，聽者不但不相信，反而會覺得我卑鄙。今次台灣疫苗問題，不難看出民進黨蔡英文政府，愛美國愛過了頭，失去自身的自尊與尊嚴，美國為自身利益打台灣牌，蔡政府為什麼不能為自己保留一點，竟然裸身撲上，你可以對台灣社會說一億萬次，台灣人不是中國人，但你在每一個西方人或東方人眼中，你是個不折不扣的中國人，一個不愛自己母親的人，他或她會被人尊敬嗎？一個不愛自己國家的執政者及其社會與人民，你能贏得世人的尊敬嗎？當美國分配新冠疫苗時，他心目中根本沒有台灣，祗有為美國戰略利益打台灣牌時，才有台灣，這才是台灣社會與台灣人的真正悲情。（作者為陳大權，現居美國紐約州）