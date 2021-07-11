會去大陸交流，其實是一年級下學期就已經做好的規劃。當時在一次系週會上得到這樣的訊息以後，我就將這件事列入了我的大學生涯規劃中，並且決定以上海復旦大學作為目標。因為我覺得，申請到大陸交流的條件並不十分難以達到，加上學校給予的資源很多。可以在很低的成本之下，去擁有一段獨特的經驗。

來到這裡，我給自己的規劃是七分讀書，三分旅行。我覺得來到一個新環境，除了讀書以外，更重要的是瞭解當地的風土民情，那會幫助我換個角度來看待自己的家鄉。

不過在出去旅遊之前，開學前的復旦大學圖書館，就已經令我受到了很大的震撼。因為圖書館裡已經沒多少空位了！看過去都是自習的人海，在這樣的氛圍薰陶下，也就只好先把旅行的事情放下，好好的體會這裡的讀書風氣。

果不其然，這裡的上課方式以及氣氛真的和逢甲有許多的不同。首先是老師大多使用PPT進行上課，比較少寫板書，因此抄起筆記來就如同抄語錄體般的吃力。不過這似乎是復旦大學的特色，因為在這裡，我也認識了一位來自南京大學的交流生，他們那裡還是以板書為主，因此算是還蠻特別的上課方式。

但這裡的學生上課態度，真的使我大開眼界。或許就如同那高達三十層樓，以江南第一文學院自豪的光華樓一般，這裡的學生，尤其是中文系，代表來自各地的頂尖學子，閃耀著一個世代的驕傲。因此每到課間休息時間，到講台前和老師討論問題的學生總能在教室排成一列。沒錯，在這裡，問老師問題是要排隊的，而獲得知識灌溉的代價，或許是一刻到兩刻之間。

或許，會有人覺得，那我再另外跟老師約請益時間就好了。殊不知，就連想「坐」著上課，都不是件容易的事。龐大的學生人數，加上來自其他學校、社會階層的人士，往往也都會進來旁聽，因此如果太慢沒有到教室，就會沒有位子坐，只能站在後面上課的窘境。

現在，我來到了百年學府，教室間卻沒有那種人文的古樸，帝國大廈式的光華樓，將復旦大學的文學院藏於其中，有的是歐洲大學的風采，但也感覺與中國古典的印象不太協調。

「祐睿，換你上台報告。」老師在台下點我上台，開始有關於《列子》的報告。讓學生上台報告的授課方式並不稀奇。然而……「請問你剛剛說列子所闡明的『道』有追尋方法，可以在具體說明嗎？」、「所以列子是否有濃厚的命運不可改變觀？」 台下的同學卻是踴躍的提出疑問，要是沒有對於議題有深入瞭解，還真會招架不住。

除了同學們彼此之間的提問外，老師上課時的提問，也會引起大家的熱烈討論，因此只要老師是採取比較師生互動，或者同學上台報告的形式，那門課往往都會是非常熱鬧的討論課。更可怕的是，當大陸學生發現了有人比他們更優秀時，一定會過來請教。就如同我在佛教史課程上提交的小論文，因為有受過李寶玲老師在詩選課的「訓練」，格式較他們嚴謹，下課時就換我享受「眾星拱月」之感了。

而既然來到了神州大地，自然也要抽出時間出去走走才行。其實每一次的旅行，對我來說，收穫最大的都不是去了些什麼景點，而是在旅行的過程中所碰上的額外收穫，套一段成大的朋友告訴給我的話：「把行程規劃的完美雖然很好，但如果能留下百分之十到二十的不確定性，或許會有意外的收穫。」帶著冒險與嘗試的心，我試著利用課餘時間自助旅行，也真的讓我獲得許多意料之外的經驗，也慶幸不是「意外」。

在十三朝古都──西安的大唐芙蓉園與另一位散客大姐一起遊歷，聽她敘述著大陸的一般上班族婦女的情況與感受，藉此更加瞭解大陸的上班族狀況；參加散客團一起參觀秦皇陵，與同行的一位姐姐聊起大陸八零後年輕人的工作情況；在敦煌，因為是跟朋友們包一輛計程車，因此三天的旅程可以聽著司機告訴我們敦煌人的日常生活，以及對當地景點的介紹。

也藉此到了許多一般旅行團、遊客不會到的隱密景點參觀。一輛計程車孤獨的行駛在萬里沙漠中，更有種滄桑與自我的渺小。而敦煌的青年旅館，更是聚集了如我輩般的眾多散客，在那幾個夜裡，在微弱的燈光下，我們彼此分享著各自來到敦煌的目的，就如同我們在宿舍裡分享各自來到上海的理想一般。他們當中有美國大學畢業生、正要換跑道的上班族、與我們年齡相仿的交流學生、愛自助旅行的漂泊者……。

在敦煌到蘭州的長途火車上，意外結識一位敦煌研究院的老師，與他進行了一番敦煌文化的討論，後來更是延伸到了世界各地的古文明。在南京，因為是一個人前往，更是悠閒，與餐廳的服務生聊到後來，直接帶我走不為人知的小路，邊欣賞南京古城牆，邊來到紫金山。更別提在青年旅館中，與一位愛爾蘭人在異鄉聊天，最後他才公佈他是南京大學的客座英文教授！以及與我同住一間房的上海上班族，正好返回徐州探親，請我吃家鄉的捲餅與雞蛋。

黃山的雲雨、西安的古老、玉門關的日出、敦煌的瑰麗、絲綢之路的遼闊、蘇州的園林、南京的故事、杭州西湖的日落、廈門的歷史情仇……我想，經過這些自助旅行的經驗，我的體會，正如李欣頻的《十四堂人生創意課》中所說：「旅行是最好的成年禮。」

交流學習是一個很特別的經驗，因為可以藉此認識許多來自各地的朋友，也是我在這次的交流中最大的收穫。在復旦大學的北區宿舍四十一號樓，可以聽到那第四台電影裡必出現的廣東話（港話），是的，那是來自香港、澳門的交流朋友們正在互道鄉音；可以聽到有些耳熟的客家話，那是來自台灣的交流朋友們在展現他們的「語言多樣性」。

這是一群來自台灣、香港、澳門的年輕人，懷抱著各自的夢想來到了復旦大學，我們在這裡認識，也在這裡彼此學習。在與這些交流生相處的過程中，我所獲得的，我認為不亞於學業上的收穫。成大的朋友教導我如何去規劃自己；政大的朋友教我如何提升讀書效率；清大、台大、東海的中文系朋友與我討論論文……，其他還有很多很多，不管是想法、學業、遊戲，都藉著和他們的交流獲得。

「嘿！聖誕節我們來辦一個音樂會，你要表演什麼？」、「該排練囉！昨天的動作配合不起來！」在聖誕節前，我們辦了一場瘋狂的宿舍聖誕音樂派對，尤其是我們這間房是主辦者，所以包括我在內，八個人都勇敢的上去秀了一段。對我最大的突破，就是更加勇於上台，台風更加穩健，又是一次讓我提升的機會。而那個把大家緊緊連結在一起的夜晚，也是我對宿舍生活最深的回憶。

此外，那一次次的替這些異地相識的朋友慶生，在交流期間結束前的一次次餞行，那一次次的寢室聚會，都為整個交流生活增添了最豐富的元素。我敢說，與這些多才多藝的朋友相處，從他們身上的學習，才是這趟交流最大的收穫。也因為每次回到寢室總能得到他們的支持，才能支撐住學業的壓力。

最後，對這次交流能夠有如此收穫，我想感謝的人有太多太多，感謝爸媽、主任、老師們的支持，讓我有一次看看世界的機會；感謝在旅行途中遇上的每個人，大方的分享他們的經驗；感謝在復旦大學北苑四十一號樓相識的朋友們，讓我度過一段精彩的交流生活。

2010年9月到2011年1月，精彩無限。

（張祐睿/現為北京大學博士生)

本文來源：兩岸青年公眾號