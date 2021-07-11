每年的4月22日是「世界地球日」，是一項世界性的環境保護活動；此活動源自1970年代美國校園興起的環保運動，1990年代這項活動從美國走向世界，成為全世界環境保護，愛地球的節日。

2016年4月22日，171國在紐約聯合國總部簽署「巴黎氣候協定」，這個協議於2016年11月4日生效，將取代2008年強制生效的「京都議定書」，期望能共同有效遏阻全球暖化趨勢。但2018年全球溫室氣體排放量，較2017年增長2％；川普總統任內也退出此氣候協定，拜登2021年上任總統後美國才重新加入。

2021年4月22日，拜登總統召集世界40國領袖及工商企業代表視訊會議，其中如俄羅斯、中國、日本、德國、法國等，競相宣布至2050或2060年，溫室氣體排放淨零或碳中和；各國在地球日做此宣布為地球環境作努力；這次美國將帶領世界往何處去？美國真關切地球溫室氣體排放嗎？但無論如何，美國會以碳排放非關稅貿易障礙手段，管制其貿易夥伴對其進口；台灣2020年出口美國總值約506億美元，要不落入其管制恐怕不易；台灣溫室氣體排放淨零或碳中和議題，絕對是我們要解決及面對的問題；除美國之外，我們也要關切，其他先進國家所關注的議題和所設的非關稅貿易障礙。

2018年台灣總發電量為2736.01億度，其中，火力發電占84.00％，核能發電占10.12％，再生能源非水力占4.65％，水力占1.23％；在2018年底發電設備裝置容量為5268萬瓩，其中，火力發電占74.6％（燃煤占36.6％；燃氣占32.2％；燃油占5.8％），核能發電占8.6％，再生能源非水力占8.0％，水力占8.9％；依國際能源總署於2020年出版之能源使用二氧化碳（CO2）排放量統計資料，我國2018年CO2排放總量為2.57億公噸，占全球排放總量的0.77％，全球排名第21位；每人平均排放量為10.83公噸，全球排名第20位。

台灣2050或2060年，溫室氣體排放，要達各國在2021年4月22日地球日宣布的淨零或碳中和是有很大的挑戰，我們現在就需要有超前部署規劃才可能達成；淨零或碳中和不只是為了救地球，更是為了救台灣。

全球電力公司的首要任務就是提供穩定的電力，但不幸依經濟部5月12日公布的「全國電力資源供需報告」，台灣電力的發展方向正與此首要任務背道而馳；報告公布的第二天（5月13日），台灣發生大規模分區限電，影響了400萬用戶；台電說當天原估尖峰用電為3500萬瓩，但跳電當時實際尖峰用電3620萬瓩，較預估多了120萬瓩，當天備轉容量略為超過實際尖峰用電3620萬瓩之10％而為360萬瓩，扣除上述之120萬瓩及55萬瓩（當天備轉容量太陽光電高估30萬瓩，風電高估25萬瓩，共高估了55萬瓩），實際備轉容量只有185萬瓩，低於興達電廠跳機之220萬瓩，這是因備轉容量不足所造成的全台分區停電。

台電是否因政治因素而高估再生能源供電能力，因而影響備轉容量估計；現在再生能源裝置容量非水力已高達670萬瓩；依電力供需報告，政府規劃在2025年再生能源非水力裝置容量約2700萬瓩，接近冬天尖峰用電；2026到2035年的十年中，每年增加150萬瓩的離岸風電及100萬瓩太陽光電，到2035年再生能源非水力裝置容量將高達5200萬瓩，超過夏天尖峰用電3500萬瓩（今年5月28日尖峰用電量達3840萬瓩，創歷史新高）。

另外，核二一號機（裝置容量100萬瓩），已於7月2日完成降載解聯，提前6個月為40年的計畫役期停機；是時台灣全年白天都需百分之百依賴這不穩定的電源？真不會經常跳電？

綜上所述，電力公司的首要任務就是提供穩定的電力，沒有穩定的電力就不配是工業化國家，就不會有如半導體等高附加價值的產業；要達到各國在2021年4月22日地球日宣布的，2050或2060年溫室氣體排放淨零或碳中和，是我們的使命，必須達成；但如何達成使命，又能給國人提供穩定的電力，是需要及早規劃，這不只是為了救地球，更是為了救台灣，期望朝野能早日重視並定期監督。