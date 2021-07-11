白宮印太事務協調官坎貝爾，對台灣議題有兩個決斷，「戰略模糊」與「不支持台灣獨立」，乍看之下，這兩個主張似乎各有所指，細細思量兩者根本就是一件事情。戰略模糊指的是台海發生戰爭時，美國應保持「選擇性介入」，但戰略模糊可能引發賽局成員產生行險心態，導致美國被迫介入戰爭衝突，因而以「不支持台灣獨立」表態，以避免發生事態損傷美國利益。。

坎貝爾在亞洲協會演說時，選擇這個時機明確表示「不支持台灣獨立」，是深思熟慮的，其背後是陳述一個事實，美國支持「有和平生活與國際作用的台灣」，但不願意參與台灣獨立戰爭，因為，這已經超越一個中國政策極限，美國不但自毀承諾，更可能帶來難以預測的戰爭後果。

坎貝爾拋出台海政策底線，同時也解除了四個方面壓力，一是國內極右政團要求政府突破中國的「一個中國原則」限制，走向戰略自主道路；二是在東海與南海一線軍事脅迫即將達到極限，但美國對軍事衝突並無取勝把握；三是日本在台海問題上，從菅義偉、岸信夫、麻生太郎等人的表態，過度急躁露骨，甚至超越了美國一中政策範疇，日本深層目的為何？美國焉然不知；四是讓中國大陸放心，「台灣是中國的一部分」承諾不變。

坎貝爾一句「不支持台灣獨立」的清晰戰略，可以解決多重壓力，尤其是外部成員欲乘搭美國便車，滲入自己戰略設計，卻要讓美國捲入一場戰爭的險境。

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