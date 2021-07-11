在美國白宮印太事務協調官坎貝爾和邱義仁分別說出：「美國不支持台獨」之後，這句話似乎已經成為近日最受關注的話語。在現實政治環境中要實踐台獨顯然是「不可能的任務」，美國不支持、大陸必反對。

只是，中華民國是台灣人民最大公約數，也就是「台灣共識」。民進黨從否定其存在到接受中華民國為國號，確實歷經一種「認識論斷裂」，這種既排斥又不得不「借殼暫用」做法，使其黨綱與決議文所倡議的國家目標衝突不斷、兩岸政策法律規範與現實衝突加劇。

過去民進黨在黨綱及各種決議文中倡議「台灣」與「中華民國」的不同國家選擇，割裂人民的國家認同感。民進黨也因對中華民國的愛恨情結，既產生「向心力」也誘發「離心力」，這種混亂的國家認同情結，加劇台灣內部政黨對立、統獨爭論及分化社會團結。此種做法猶如「雙面刃」，即使取得政權持續執政，然卻不斷掏空台灣與中華民國關係為巨大代價。

如今美國不支持台獨已成定論，民進黨若還要在台灣與中華民國的圖騰中漂浮不定，讓台灣人民無所適從，繼續造成政治社會分裂，除了害台灣之外，根本談不上愛台灣。

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