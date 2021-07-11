民進黨籍前國安會秘書長、現任台日關係協會會長邱義仁前幾天表示「台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，這說起來很殘酷，但這是現實，要考慮國際形勢，中國可能的作為。」邱義仁所言非常務實，也道出了台灣人決定自己前途的複雜性！

然而，台灣人當然還是可以決定自己的前途，只是後果要自行負責！由歷史現實觀之，兩岸維持現狀，發展和平穩定、經濟互惠的關係，最符合台灣人民的需要，做出這樣的決定才是最正確，也對台灣未來人民福祉最有利的！走台獨道路不但會在內部引起爭議，同時也得不到國際支持，並且會引發兩岸戰爭，聰明的台灣同胞應該不會做出如此悲慘的抉擇！

民進黨在1991年通過「台獨黨綱」、1999年發表「台灣前途決議文」，2007年提出「正常國家決議文」，其目標就是將國號由「中華民國」改為「台灣共和國」。近年來，又漸進式的修改說法，最新的說法是「中華民國台灣」，但這完全違背憲法，更何況這個名稱如何翻譯成英文？能在國際間走出去嗎？

迄今30年過去了，民進黨也在2000年至2008年、以及2016年迄今執政過2次，前後13年，尤其2016年蔡政府全面執政，行政與立法完全掌控，所有法案民進黨說了算，而司法、監察與考試三院也都是獨派掌控，台美關係又如蔡政府所說史上最好的時刻，卻始終不敢真正邁向台獨。

首先，台獨是個「假議題，真問題」，「假議題」是根本無法兌現，只能做為「騙選票」用，「真問題」是造成台灣族群分裂、社會紛爭不斷，而且造成兩岸緊張。蔡政府對於台獨的態度是「做而不說，進二步退一步」，並從根本的課綱推動去中國化，又掌握多數媒體，全面洗腦。原本台灣民主制度舉世稱羨，但現在卻因台獨問題，使得「政治正確」凌駕一切專業，台灣已無理性問政的空間！朝野惡鬥、內部動盪隨之而起。

其次，「台獨」得不到國際支持，全世界最支持台灣的美國一直都是主張「一個中國政策」（One China Policy），遵守中美三個聯合公報與《台灣關係法》，從未改變過。同時美國基於自身國家利益，希望兩岸和平解決爭議，絕不允許台海任一方片面改變現狀，而「台獨」在美國的認定就是片面改變現狀，絕對得不到美國的支持，而美國也絕對不會為了台獨而與中國大陸來場全世界都毀滅的戰爭。

第三，引發兩岸戰爭，中國大陸反對台獨的立場非常明確，2005年3月14日通過《反分裂國家法》，在三種情況下，政府得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權與領土完整」，包括，台灣從中國分裂出去的事實、外國勢力介入、發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變、以及和平統一的可能性完全喪失。

台獨就是「台灣從中國分裂出去的事實」，對於中國大陸而言，是涉及主權獨立、領土完整與政權存續的重大問題，大陸領導人一再宣示「台灣是中國的核心利益」，所謂「核心利益」就是絕不動搖，若有損及，就會拚了命保全其利益，所以大陸對台獨絕對是零容忍，千萬不要低估大陸對台獨動武的決心。

最近中國大陸東部戰區在台灣海峽南北兩端進行實戰演習，又在金門附近的福建漳州古雷半島東側海域舉行實彈演習，特別是經常派遣機艦在台灣附近海域通過，其主要目的就是要以武力嚇阻「台獨」勢力，中國大陸已經這麼明顯的表態，相信主張「台獨」的人士不會視而不見。

台灣是個自由民主社會，個人或個別政黨的政治理念固然應該被尊重，但要落實為實際政策時，就必須考慮到可行性與後果，民進黨提出「台獨黨綱」迄今已經30年，無法實現已是不爭的事實，引發兩岸戰爭也是可以預見的。

兩岸自從1949年分治迄今，經歷過戰爭、對抗、鬥爭等緊張關係，好不容易在1987年展開交流，經過30多年的發展，大陸已是台灣最大貿易夥伴、最大對外投資地與人民出外旅遊最多的地區，貿易是台灣經濟成長的動力來源，去年經濟成長率3.11%，其中88%是來自外貿順差，而對大陸順差又是外貿順差總額的145%，今年以來，台灣的出口有44%是銷往大陸，而台灣農產品中，蓮霧、釋迦、鳳梨、葡萄柚等產品外銷大陸占出口總值的95%以上。在兩岸經貿關係如此密切的情況下，兩岸是維繫和平穩定還是台獨戰爭？相信台灣人民心中已有明確的答案。

總而言之，台獨違反《中華民國憲法》，改變現狀，既得不到美國的支持，又將引發兩岸戰爭，是個非常不負責任又危險的主張，邱義仁過去說「除非瘋了，否則都不會推動台獨」。對台獨仍存有幻想的獨派人士應早日清醒，不要為了不可能實現的「台獨」意識形態，而使台海陷於內部分裂、兩岸緊張之中。

（作者高孔廉為兩岸經貿文化交流協會會長、鄧岱賢為協會秘書長）

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