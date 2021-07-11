指揮中心宣布「微解封」，全台各縣市卻群起逆時中，餐廳依然維持禁止內用；新北、桃園不敢開放電影院；健身房老闆館長直指：「器材不混用，我不相信那間健身房做得到」。

相較於去年的一呼百應，如今的指揮中心簡直是「令不出衛福部」，看似難堪，但也成功的推掉三級警戒的責任。

眾所皆知，長期的防疫管制，就是要民眾在「病死」與「餓死」間抉擇，現在有餐廳老闆自殺了，有勞工長期減班減薪、放無薪假，日子越來越難過；現在陳時中部分開放，但遭到縣市長反對，那麼責任就是縣市長的。

舉例而言，如果有餐飲業要抱怨，說快要沒有活路，陳時中可以一推二五六，「歹勢，請去找你的縣市長，中央可是同意內用的」。至於開放電影院、健身房，沒有打疫苗的消費者敢去嗎？未來誰要承擔責任。

「甩鍋」不能解決問題，根本解決之道，還是在疫苗、疫苗、疫苗！慈濟採購疫苗公文旅行要8天，等於是要餐飲業多喝8天的西北風，勞工多8天在家吃自己，指揮中心真的不要再卡疫苗啊！

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