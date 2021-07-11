前參謀總長李喜明上將與智庫助理聯名投書美國媒體，推估兩岸和戰可能狀況。他斷言短期內不會發生大規模衝突，但須聚焦灰色地帶各項活動。

李上將退役前軍職顯赫，但既然已經退伍，不再擁有軍事幕僚體系的資源與作業能量支持，預測戰爭能力，其實與單純士兵相差無幾。他大膽推估兩岸不至於發生大規模衝突，應該是個人的主觀期望或判斷，而非依據情報所做的客觀判讀。

論語子罕：「毋意、毋必、毋故、毋我。」是理性推估未來最佳準則。面對兩岸矛盾，雙方關係惡化，未來是否會爆發戰爭，我們雖可抱持善意期待，但也必須嚴肅做最壞打算，更必須做好完善的準備。

執政當局若存心放假訊息，未見得能夠達成認知戰目標，一旦對公眾產生誤導，才真是難以收拾。

李前總長建言管道應該非常暢通，沒有投書媒體訴諸公眾的必要。他先到美國媒體投稿，然後出口轉內銷，似有配合當局大內宣的任務，但身為前參謀總長，實不宜輕言有無戰爭危機。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※