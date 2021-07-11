慈濟基金會昨天宣布，已與政府簽署採購BNT疫苗的必要法律文件。慈濟是繼鴻海永齡基金會和台積電後，政府授權採購500萬劑BNT疫苗的第三家民間組織。如果一切順利，民間採購並捐贈的疫苗總數將達1500萬劑，和政府採購的疫苗總數1981萬劑，不相上下。

蔡政府採購疫苗「早發」於去年7月，足足領先民間採購近一年，兩相比較，蔡政府的效率，當屬蝸牛級。去年10月，蔡政府刻意刁難東洋進口上海復星醫藥總代理的BNT疫苗，如今，鴻海等三家民間組織採購BNT疫苗，仍需尊重國際總代理的慣例，繞不過上海復星醫藥這一關。回顧疫苗採購過程，蔡政府自曝其短外，且自取其辱。

同天，藝人賈永婕募資捐贈救命神器HFNC「滿月」。一個月間，她募得377台HFNC以及多台喉頭鏡和PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）。她發文訴說這段時間的心路歷程，感謝背後神隊友廠商們的幫助，直呼在疫情期間看到的人心是「愛、真愛」。

鴻海、台積電和慈濟的短期奔走，賈永婕的愛心募資捐贈，都勝過了蔡政府與衛福部好幾個月的蹉跎與低效。疫情尚未結束，疫苗仍待補實，如今，民心寧可信民不願信官，疫苗採購何不微解封？外包給鴻海等跨國企業和宗教組織，快又好且無貪瀆！此外，像陳時中這般剛愎自用，只會召開記者會的衛福部長，何不也「微調、微調」？

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