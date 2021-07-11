中央「微解封」引起地方大反彈，原先支持的縣市長不敵民意，只得跟著「逆時中」，微解封成了「偽解封」。新北市長侯友宜點出問題關鍵，在於中央做指引時應該有guts，但公布的內容邏輯矛盾，令出無法執行。疫情未歇，疫情指揮中心已失去公信力，對後續防疫工作非常不利！

本土疫情趨於穩定，但死亡個案仍有增加，過去1周累計新增近50名死亡個案，指揮中心面對各界質疑死亡率偏高，卻甩鍋給病患和其家屬放棄急救，令人心寒。

尤其疫苗採購頻開芭樂票，國產疫苗成為大內宣的工具，有心人士趁機炒作股價，但在美、日相繼捐贈疫苗應急之後，未進行三期臨床試驗的國產疫苗便被拋諸腦後了。

指揮中心面對企業及慈善團體捐贈BNT疫苗也是態度曖昧，硬扯對岸阻擾，甚至面對慈濟基金會的善心，蔡英文總統都表示要積極處理了，指揮中心指揮官陳時中卻說要先待台積電與永齡基金會程序完成後，慈濟再加緊處理才能提高效率，擺明不把總統放在眼裡。

儘管蔡政府在民意反彈下髮夾彎，上周五出具必要的授權文件給慈濟，現再傳出台積電、永齡已完成相關採購簽約程序，陳時中早知如此何必當初！就如同普篩和邊境管制加嚴，都是地方政府率先「逆時中」一再呼籲，指揮中心才點頭改變，但一來一往不僅有增加破口之虞，更如同侯友宜所言，已折損公信力了。

中央訂定的政策一再改變，指揮中心記者會遭譏為「五漢廢言」並非無據，如今微解封變偽解封。這1年多年，指揮中心防疫沒有功勞也有苦勞，但人命無價，讓政治凌駕專業，是民進黨防疫政策最大的敗筆。