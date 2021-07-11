經濟合作暨發展組織（OECD）公告，全球130個國家和地區已同意全球企業稅制改革「雙支柱」計畫，希望今年10月於G20羅馬高峰會中讓各國領袖批准，並於2023年前納入各國法律強制實施。這代表未來跨國企業無論是否在當地擁有實體，都需向獲利來源國或地區納稅，新制的實施將終結國家間的「低稅率競爭」，對愛爾蘭這類靠低稅率爭取投資的國家影響重大。

短期內 對陸企影響有限

現行全球稅制體系奠基於20世紀初，當時全球化還在起步階段，企業只需在登記地向當地政府繳稅。隨著數位化時代發展，尤其新冠疫情爆發後，企業更能夠透過網路向他國銷售產品和服務，而不需在當地開設任何經營實體；與此同時，製藥、晶片、社群媒體等「知識產權」類的「無形資產」在經濟活動中的重要性日益提升，這使得企業能夠合法地在取得利潤的地區避稅。而跨國企業又往往將實體設在「避稅天堂」，以逃避母國的高稅收，造成全球富者愈富的不正義現象。

OECD表示，「雙支柱」計畫中，支柱一要求包括互聯網公司在內的大型跨國公司，要在所有進行商業活動並取得利潤的市場繳納公平的稅額，這將在各國和地區間重新分配每年約1000億美元的收入；支柱二要求設立全球最低企業稅，以G7峰會達成的15%最低稅率計算，將為全球帶來1500億美元的額外稅收。

全球稅改的商討始於2013年，歷經近10年始終舉步維艱，原因之一是受到愛爾蘭等低稅率小國或地區的抵制。中國大陸企業所得稅稅率一般標準為25%，但近年來在海南自貿港等自貿區有稅收優惠，針對半導體等科創企業等亦有減稅降費政策。香港、澳門地區長期以低稅率吸引企業前往投資。目前，大陸和港澳地區已同意進行「雙支柱」改革。全球稅改是否會對中國的企業「走出去」以及跨國企業「走進來」造成負面影響？初步判斷短期影響有限，長期則挑戰與機遇並存。

首先，支柱一針對的是在市場國利潤率超過10%的大型跨國企業。一來，目前大陸只有阿里巴巴、騰訊控股等極少數陸企屬於這一範圍；二來，這些企業的海外業務收入占總收入比例較低。另外，儘管跨國陸企廣泛採用離岸架構設置經營實體，但大部分企業的目的並非跨境避稅而是便於赴海外上市。相比之下，美國大公司避稅的現象極為普遍。短期內「雙支柱」稅制對陸企影響有限。

全球稅改 台企應提前部署

其二，大陸低稅率優惠吸引到的更多是金融資本而非經營實體，「雙支柱」計畫不見得會對跨國企業扎根大陸產生實質的影響；實際上，中國目前是全球最大的外資輸入國之一，谷歌、亞馬遜等外國企業儘管在大陸沒有設立「實體」，卻與大陸有著各種形式的合作關係。長期來看，大陸是全球大型企業最大的利潤來源地和最具潛力的消費市場，大陸將能夠借此機會額外擴充政府稅源。

港澳和大陸自貿區雖以低稅率吸引了大批跨國企業母公司駐足，但「雙支柱」計畫帶來的額外稅收應能緩衝支柱二帶來的負面影響。長期看來，「避稅天堂」一旦成為過去式，香港、澳門和大陸自貿區就需在法治環境、社會環境、消費市場等方面激發潛力。實際上，吸引跨國企業深耕大陸的根本原因，正是大陸近年來不斷改善的經商環境和升級的消費市場。因此，對於港澳地區而言，未來的發展也並不會取決於稅率高低，而是在於能否更快融入國家發展大局，依託大陸市場，加強自身競爭優勢。

台灣曾被歐盟列入避稅觀察名單，隨即進行反避稅改革，並於2019年解除觀察名單，全球稅改生效對台灣影響不大。但「跨出台灣、全球布局」是台灣企業的成長關鍵策略，自1980年代兩岸經貿開放以來，台商主要經由第三地赴大陸投資，全球稅改勢必對台企帶來實質影響。

美國國會正就增稅問題爭辯不休，歐盟會員國愛爾蘭、愛沙尼亞和匈牙利尚未點頭，全球稅改能否順利完成尚未可知，但企業應以開放和審慎的態度提前部署，配置國際租稅專業人才強化集團管理，掌握國際課稅趨勢和各國稅法的變動。