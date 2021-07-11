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7月1日是中國共產黨（中共）一百周年黨慶，中共總書記兼國家主席習近平，在百年黨慶演講提到「我們實現了第一個百年（1921～2021）奮鬥目標──全面建成小康社會」。大陸在中共領導下，成績斐然，得之不易，筆者百感交集，對此表達誠摯肯定。

咀嚼習總書記演講，其中「…向著建成…現代化強國的第二個百年…目標…」、「…為實現人民對美好生活的嚮往…努力」、「堅持一個中國原則和九二共識」，推進和平統一」等，正是走在筆者信仰的「良制一國」的道路上！

中華民國1949年底遷台，70餘年來勵精圖治，走過戒嚴、戡亂，到如今奉行憲政，從國民黨一黨領導到政黨輪替成為常態，憲法不再只是具文，更是法院認事用法的人權保障書。民主正持續豐富法治內涵，砥礪國家治理應是「法律的力量大於有力量的人的法律」（德國總理Merkel語）。

我們相信，追求「良制」（亦即人民對美好生活的嚮往）已是兩岸求同存異最大的公約數，筆者相信習總書記有能力與智慧，促成兩岸盡早和平統一在革命先行者（國父）孫中山所揭櫫的「天下為公」、「禮運大同」的「一個良制的中國」下！筆者曾經多次陳述「良制一國」的意義與內涵；值此中共建黨百年之際，重申「良制一國」的重要：

一、大陸加台灣才是完整的中國。

筆者1991年以海基會秘書長身分代表政府出訪北京，與國台辦（王兆國、唐樹備先生）會談時，大陸提出「一個中國，台灣是中國的一部分！」。筆者回以「一個中國沒有問題，台灣是中國的一部分，就像大陸是中國的一部分一樣。台灣和大陸加在一起，才是一個中國！」兩岸同胞都該有此認知，才有求同存異、追求良制的可能。

兩岸自1949年起分治至今，「互不承認主權，互不否認治權」（馬前總統語）乃是兩岸當前的政治現狀。從兩岸的《憲法》來看，兩岸追求統一乃是極為自然與正確的事情。中共在率領大陸追求良制的偉大復興中，台灣的角色極為關鍵。兩岸問題並非「追求統一與否」，而是如何「更好的」完成「和平統一」。筆者以為，正是「良制」追求的基本方向。

二、國家統一為山九仞，應透過「良制」融合。

1949年中共建國之初，毛澤東試驗共產主義（人民公社、文革等）失敗，導致近40年的浩劫，最終證明「共產」制度並不可行；鄧小平總書記對小崗村農民生死狀的應許，讓「馬列共產主義」走入歷史，大陸也在「摸著石頭過河」、「改革開放」的政策下，與世界及台灣同胞接軌，短短三十年，從一窮二白到全球第二大經濟體。中國人民「才從此腳踏實地」站起來了。了不起！

習總書記2012年上任至今，努力成果有目共睹。「良制」的核心精神乃是法治、實踐憲政，若無「憲法司法化」，法治建設、成就「良制」將無以為功！大陸憲法明揭全國人大擁有釋憲權力，但卻長期隱而不能用；齊玉苓案勉強算是最高法院唯一的司法解釋，但2008年即遭廢止引用。大陸每年判決不計其數，憲法中的基本權條文卻難以司法裁判的方式落實人權保障。習總書記曾言「憲法的靈魂在於實踐」，諷刺的是大陸憲法卻未真正實踐。應知憲法司法化之日，才是實踐「良制」之時！

三、「一黨領導」是兩岸良制融合的「最後一簣」，需要總書記的智慧！

民進黨完全執政多年，充分顯現「台獨或兩國論」問題根本就是假議題、選舉籌碼。台灣的各政黨均有遵守「一中憲法」義務。國家統一為山九仞，功在「良制融和」。筆者深信，兩岸交流、求同存異，良制融合水到渠成！筆者杞人憂天：中共憲法第一條「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」可能是「良制融和」的最後一簣。果其然，還要習總書記的智慧預為謀畫解方為禱！（作者為中國人、良制一國的信仰者）