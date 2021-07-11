6月美俄高峰會後，許多人都懷疑，美俄關係會因為這次峰會改善多少？大家看的第一個考驗，就是7月9日聯合國安理會關於繼續開放敘土邊境一個關口的表決。還好，俄國這次沒有阻撓，案子過關了。

這件事的來龍去脈為何？

美軍撤出阿富汗的新聞最近成為國際焦點，但恐怕很多人都忘了，敘利亞戰爭還沒打完。敘利亞西北的伊德里布省還在反抗軍手中，底下還有400萬人。在敘利亞政府軍圍繞下，伊德里布就像一個孤島。

2014年，敘利亞內戰方酣之際，為了人道也為了緩解難民潮，聯合國安理會授權，分別從土耳其、伊拉克、約旦開了4個通道，運送包括糧食與醫療用品在內的人道救援物資進入敘利亞，援助因戰亂而流離失所的敘利亞百姓。7年下來敘利亞情勢有很大變化，反抗軍控制的範圍愈來愈小，4個通道也在俄國壓力下關掉了3個。現在只剩下伊德里布與土耳其交界的巴布哈瓦通道。但是俄國還是想在安理會否決繼續授權該通道的使用。川普政府2020年7月爭取到該通道再用1年，但期限將至，俄國揚言將不會通過繼續授權。

俄國的講法是，敘利亞內戰已近尾聲，所有的外國援助都應透過敘利亞政府，由大馬士革統一發放，不應再由國外直通伊德里布。西方則懷疑，一旦救援物資進了敘利亞政府手中，伊德里布的人民還拿得到嗎？現在每年有1000輛卡車載運救援物資進入伊德里布，其中還有新冠疫苗，若這時通道關閉，豈不立刻造成人道危機？所以上個月拜登跟普丁見面時，就勸普丁這次千萬不要否決。

他們沒講的還有一個地緣政治的原因。如果巴布哈瓦通道封閉，大批敘利亞人極有可能越過邊界湧入土耳其，造成新的難民危機。俄國現正積極拉攏土耳其，分化北約，若為巴布哈瓦通道與土國生隙，壞了自己長期的布局，豈是俄國所願見？也許這也是俄國後來同意繼續授權的原因。反正1年效期，1年後再看實際狀況調整政策。美俄關係也因此過了第一關。

第二關是勒索軟體的攻擊。美俄峰會時拜登跟普丁也提過這件事，上周五拜登跟普丁在峰會後首度通電話，拜登就警告普丁，如果不出面制止這些勒索軟體的攻擊，美國將會採取一切必要的行動保護人民和基礎設施。

勒索軟體的攻擊最近愈來愈猖獗。本月初REvil對佛州資訊技術管理軟體供應商Kaseya發動攻擊，一天之內使全球17個國家至少數百家機構，包含學校、幼稚園、公司企業的電腦癱瘓，被認為是全球有史以來最大規模的單一勒索軟體攻擊事件。若再回算一下，從美國東北的殖民油管，到世界最大的肉商JBS，再到共和黨全國委員會，每一個都受過駭客或勒索軟體的攻擊。美國官員表示這已經是國安問題了。

由於這些勒索軟體平台的駭客多操俄國口音，所以外界認為俄國不可能不知情，甚至還包庇了這些平台。美國撤軍阿富汗時，和塔利班達成的協議是不得包庇恐怖組織，讓阿富汗成為攻擊美國與其盟國的基地。現若阿富汗換成俄國，恐怖組織換成勒索軟體平台，美國的「一切必要行動」又會是什麼？這是美俄關係的第二個考驗，就看俄國的回應了。（作者為東吳大學政治系教授）