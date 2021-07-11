滴滴事件發酵，讓大陸網路企業盛行的赴美上市風潮急轉彎。（圖／路透）

滴滴6月30日在美國紐約交易所上市後，立刻陷入整改風波，這也連帶造成字節跳動等大陸網路巨頭出海掛牌的規畫受到影響。關鍵在於，中美由貿易戰打到科技戰，沒有人能置身事外。

中國企業在美國三大交易所上市的總數達288家，今年上半年更有31家中國企業在美上市，募資金額達88.2億美元，IPO家數和募資額分別較去年同期成長了94%與237%，怎麼會在一夕之間，被當頭澆了一大桶冷水？這讓後續已經準備好在美上市的大陸公司全都傻了眼，包括大陸首大運動社交平台「Keep」，以及大陸首大音頻平台「喜馬拉雅」，還有醫療科技公司零氪科技，全都呆站在華爾街上，不得其門而入。

在美國前總統川普任內，就已對於大陸公司加強審計與監管。去年第2季，在瑞幸咖啡財務造假、股票暴跌、停牌退市後，川普也在去年第3季，揚言封殺Tiktok等大陸在美營運的APP，但這都沒有影響大陸企業趁著疫情後的股市榮景，今年前仆後繼赴美上市的盛況。畢竟美股對於沒有獲利的科技公司上市門檻低，更沒有估值天花版，充裕的流動性更是誘人。

拜登如今持續拉攏各國聯軍緊咬中國不放，但中概股的蜜月期上市童話受美國政府影響不大，反倒是大陸政府一出手，所有科技巨頭都噤聲了。從去年底的螞蟻金服進行五大整改，並且取消原定在香港掛牌的計畫後，曾經多次踩到政策紅線的滴滴，又成了逃不出五指山的孫悟空。

大陸政府剛剛在7月10日公布，準備進行修正的《網絡安全審查辦法》第6條，就明令超過100萬用戶的大陸網路公司，未來在中國以外上市需要先通過安全審查。

因為網上的謠言是，滴滴為了在紐約上市，不得不將龐大的大陸用戶數據與隱私都要移交給美國！滴滴官方當然第一時間就公開否認。「尤其是像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一、第二的股東都是外國公司，國家對它的訊息安全監管更需要是嚴格的，這既是維護個人訊息安全，也是維護國家安全！」這是《環球時報》的觀點。

《環球時報》評論並指出，美國特戰部隊也在收集手機軟體資訊，美國情報部門憑其無孔不入的網絡監控能力，很可能使一個普通人在不知不覺中成為為美國提供有價值數據的「節點」。

香港大學中國法研究中心總監張湖月在接受《紐約時報》採訪時表示，與美國的緊張關係，導致中國官員更加關注滴滴在美上市！在兩大國彼此充滿敵意的時候，大陸政府對滴滴如何保護龐大數據會非常擔憂。

滴滴每年在中國有3.77億活躍用戶，與其說滴滴是「網路科技公司」，更不如說是「交通數據公司」。除了滴滴，正在接受大陸政府資安審查的平台是滿幫集團與看準網，滿幫集團的「貨車幫」協助物流客戶對接貨車司機，是全球最大的數位貨運平台，至於看準網的「Boss直聘」則是大陸最大的人力仲介平台之一，月活躍用戶超過3000萬人。

相較於大陸嚴管資訊安全與用戶隱私，台灣人每分每秒在手機上創造出來的數據卻都在Google與 Facebook，以及Line等海外列強的伺服器中，而台灣政府不想管，更是管不了也管不到！在這「三不管」的情形下，公平會近期準備成立任務小組，用1年以上的時間來對網路霸權在台「殖民現況」進行調查，就真的是滑天下之大稽了。（作者為幣特財經暨鍶科技總編輯）