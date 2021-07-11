核二廠1號機於本月1日停機後，不幸5日大林電廠5號機跳機，當天用電尖峰出現在太陽光電出力已減半之下午4時，備轉容量率僅6.07%，供電燈號降至黃燈。

此次事件顯示目前台電每天供電燈號計算方式應予重新思考。台電目前供電燈號仍以每天下午尖峰時段用電與當時段最大供電能力比較。以往這種燈號表現方式可以接受，因為全天24小時供電能力相同，通常每天用電尖峰發生在下午1到3點，每日備轉容量也在當時段最低，如果該時段供電綠燈，表示全天供電都安全。

但現在台電每天供電能力並非全天24小時相同，問題出在太陽光電。太陽光電每天上午10點到下午4點間供電能力最大，但在太陽下山後，數小時之內供電能力歸零。以往太陽光電裝置容量不大時，忽略其在不同時段供電能力無關大局、無傷大雅。但目前太陽光電裝置容量極大，太陽光電供電能力幾乎已占下午尖峰用電10%，有太陽光電加持，當然下午時段台電供電能力充足，天天綠燈。

但夏天第二尖峰通常發生在晚間7、8點左右，當時太陽光電已全無功能，台電供電能力大減，備轉容量很可能不足，但如依下午尖峰備轉容量計算，當天供電燈號仍為供電充裕的綠燈，極為誤導。

即使今日此種誤導已很明顯，目前太陽能裝置容量已超過580萬瓩，超過台中電廠10部機550萬瓩裝置容量。即使以七成供電能力計算，在午間也能提供400萬瓩電力。但目前夜間第二尖峰用電較下午第一尖峰時段用電只低200萬瓩，所以每天夜間備轉容量其實都低於日間備轉容量，台電目前只公布下午供電燈號，會使全民失去戒心。

這種誤導情形未來將越演越烈。依目前態勢，兩年後的2023年，供電情形十分嚴峻。這兩年核二廠兩部機除役，大林5號機退休，可調度之核電、火電供電能力少了約250萬瓩。原來預定填補此一缺口的大潭8、9號機因第三液化天然氣接收站外移，要晚兩年完工商轉，這兩年只有民營電廠嘉惠增加50萬瓩應急。預估未來兩年經濟成長率共9%，尖峰用電成長至少200萬瓩，所以兩年後每天第二尖峰備轉容量可能較今年低了400萬瓩，第二尖峰備轉容量在夏天可能經常亮橘燈（備轉容量率低於6%），與紅燈只有一步之遙。

但依政府規劃，未來兩年太陽光電装置容量將增加近550萬瓩，總裝置容量超過1100萬瓩。即使折半計算，在下午第一尖峰時段供電能力也較晚間第二尖峰時段高了近600萬瓩，供電燈號仍將一路綠燈。

台電目前即時電力資訊僅提供下午第一尖峰時段備轉容量顯然會造成重大誤導。建議台電應考慮太陽光電等再生能源每天24小時供電能力不同，提供每天24小時之備轉容量及備轉容量率，並以最低備轉容量率燈號作為當日供電安全燈號，方符供電燈號之原始目的。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※