中央流行疫情指揮中心宣布第一批疫苗預約系統12日收單，預約者最快16日可望有機會施打，不過，科技政委唐鳳說，前3用都只能施打AZ疫苗，如果沒有勾選AZ的人，那還得等。

唐鳳有此「提醒」，想必知道不少國人對AZ心有顧忌，所以不願選擇這個疫苗，那也只好等、等、等；為了能夠打到一劑疫苗，民眾也等得夠久了，還有人百米衝刺搶「詠春疫苗」慘摔，面對這個疫苗布局慢到讓世界「跟不上」的政府，民眾除了繼續耐心等下去，還能怎麼辦？

許多民眾寄望民間疫苗，希望有機會打到目前最受歡迎的BNT疫苗。路透社報導郭台銘和台積電2日已與德國BioNTech的代理商上海復星簽署法律文件，將各自採購500萬劑BNT疫苗，目前看來，最快9月將可到貨150萬劑。

對此，行政長蘇貞昌態度低調，只表示一切程序都在進行中，台積電與鴻海則表示，一旦程序完備就會對外進行公告。儘管目前還無法確定民間疫苗的進度，但欲採購BNT疫苗的台積電、鴻海及後來的慈濟都是和上海復星洽談，而疫情指揮官陳時中也終於鬆口表示，關於疫苗採購，他將「尊重商業行為」。

一句「尊重商業行為」，國人足足等了8個月之久。去年10月12日，東洋召開記者會宣布取得BNT新冠疫苗有條件授權書，半個月後的11月3日，東洋宣布授權破局。為何破局，眾說紛紜，從陳時中說的「冷鏈技術問題」到「沒有完整的原廠授權」，甚至與複雜的兩岸關係有關，媒體則多次報導其中涉及民進黨內部的利益之爭等等。

東洋破局的關鍵還有待檢調深入調查，眼前最重要的是加速疫苗進口速度，蔡政府必須竭盡所能協助這3批共1500劑BNT疫苗進口，讓更多國人施打。這是指揮中心、尤其是陳時中「將功贖罪」的機會，畢竟，如果沒有當初指揮中心對東洋的為難與卡關，BNT疫苗早就順利進口、國人也能及早施打疫苗，之後就不會突然出現疫情大爆發，當然也就不至於犧牲700多條人命了。

當然，除了坐等國內外善心人士的捐贈，指揮中心也要拿出點本事，趕快去國際市場上搶疫苗，不要再告訴民眾，疫苗很難買啊、大家都買不到啊……。民眾都看得到新聞：菲律賓6月簽約購買4000萬劑BNT疫苗，菲國官員證實，這批疫苗預計8月開始交貨；越南5月洽購3100萬劑BNT疫苗，首批疫苗已陸續到貨。菲律賓、越南能，台灣沒有理由做不到吧！

至於施打國產疫苗這個選項，拜託陳時中這次就請先「放過」大家。如果唐鳳政委知道很多民眾連AZ疫苗都不太想打，那民眾對沒有完成3期試驗、還走不出國門的本土疫苗，會有什麼樣的評價，可想而知。

先前蔡政府疫苗採購的動作是太慢了，然而，往者已矣、來者可追；再說，相信蔡政府一定也很想洗刷台灣最近在多個國際防疫調查敬陪末座的窘境，甚至可說是恥辱，那麼，疫苗採購就必須再加把勁。（作者為資深媒體人）