蔡政府寄予厚望的高端新冠疫苗，宣布要在我南美洲友邦巴拉圭，進行第三期臨床測試，並與AZ疫苗做比對性試驗，期能布局拉美市場。這原本是一個好消息，但卻只是一日新聞，甚至連高端的官網都沒有任何訊息露出，令外界不解。

事實上，上星期巴國媒體已報導，高端將在該國進行第三期試驗的消息，本月第三周開始實施，區域涵蓋首都亞松森等三個省，受試年齡介於18-55歲，期限為三周，亦即，八月中之後才能知道三期試驗成功與否，如果一切順利，台灣最快可能要到九月才可以施打。這或許就是高端和政府對相關新聞低調的原因。

筆者推測高端在巴國試驗一事，是台灣配合美國疫苗外交的一部分，特別是針對拉美，因為當四月台、美、巴三國達成醫療合作不久，巴國媒體即報導，國產疫苗將在當地臨床測試的消息。美國在相對控制住疫情後，拜登政府開始模仿中、俄，大肆輸出疫苗，並在國際上譴責他們利用疫苗，謀取政治和外交利益。從六月初開始，美國國務卿布林肯、副總統賀錦麗，接連出訪中美洲，預告美國將捐贈疫苗的消息。主管政治事務副國務卿紐蘭，亦在月底訪問巴國、巴拿馬及薩爾瓦多等三國，也提供疫苗的捐贈，可見得美國亟欲再鞏固後院的企圖，尤其是對我友邦。

巴國三月間有意向大陸採購疫苗，在美國介入下，由美國出面，台灣出資，印度出貨，讓巴國獲得疫苗。接著，宏都拉斯表示薩國願代為採購大陸的疫苗後，美國再度出手，宏國隨之與輝瑞藥廠簽署四百四十萬劑的疫苗合約。之後，瓜地馬拉總統賈麥岱在拜登宣布分配疫苗原則前，特別表明與我邦誼穩固，為的就是希望獲得較多的疫苗。綜其原因，若再有我拉美友邦與北京建交，不僅代表美國的威信不再，中共在拉美的地位已難撼動。

巴國現在使用的疫苗至少有七種，最受巴國人民信任的疫苗，依序是衛星5號、嬌生、輝瑞、AZ、莫德納、科興、COVAXIN(印度)。吾人希望高端能有美國的協助，在巴國成功完成三期測試，如此一來，不但可以供國內接種，更可以嘉惠國際。反之，高端之前的宣傳，只會給外界畫餅充飢之感，就真的只是大內宣了。

（作者為致理科技大學副教授）

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