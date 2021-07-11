中央疫情指揮中心宣布防疫第3級警戒再延長兩周，同時公布諸多如「可上山、禁下海」或「國旅可9人出團、但禁5人群聚」等「微解封」措施，卻立即遭到矛盾百出的質疑。不僅如此，其中開放餐廳內用的鬆綁措施馬上遭到雙北市長「逆時中」，連原本「順時中」的綠營縣市長也發現苗頭不對，紛紛收回成命，全台只剩下澎湖縣可以有條件內用。

這種地方政府比中央更怕誤進防疫破口的怪象，不僅嚴重打擊了指揮中心的公信力，也凸顯了地方首長在防疫之餘還得提防政治算計的為難。

1個多月前，澎湖、金門、連江縣政府要對入島民眾進行篩檢，指揮官陳時中則宣稱該措施已違反《傳染病防治法》，並發函撤銷該等離島縣府的防疫措施。而行政院長蘇貞昌更透過發言人指出，國家是一體的，基於全國防疫政策的一致性，不能有「國中有國」的亂象。如今，陳時中卻認為給地方政府有更多的彈性不無道理，讓地方政府有權限做應該做的事情也很好。蘇貞昌對此也以善於將概念移花接木的專長，改口稱「這就像放颱風假，各地情況不同」，把疫情當成短暫的風雨。

由此看來，陳時中和蘇貞昌在說明防疫措施的理由時，都只是政治宣傳上的話術運用。否則，指揮中心對餐廳開放內用，竟連經常宣揚防疫「+0」績效的民進黨籍高雄市長陳其邁這回也「國中有國」了！而且南部縣市的疫情並不嚴重，為什麼當地的綠營縣市長也跟著「逆時中」了呢？難道不擔心影響地方的民生經濟嗎？還是更怕防疫破口呢？

說穿了，過去1年政府靠防堵於境外、人民自律及政府宣傳所「製造」的防疫成效，在陳時中「世界怎跟得上台灣」的自我催眠下，指揮中心才是後來疫情急轉直下的最大破口。面對至少長達兩個月的3級警戒期間，微解封純粹只是為了舒緩民生經濟遭遇的困境。而地方政府此刻在餐廳內用措施上紛紛「逆時中」，凸顯出對指揮中心掌控疫情能力的不信任，不敢貿然接下中央政府甩出的鍋。

日前，高雄市有位水電工蹲在四周無人的騎樓下吃早餐，遭到警方開了3千元罰單，並被告知「可向衛生局申訴」的話。這到底是防疫的法令或執行時出了問題？這種規定若非缺乏對情理之常的尊重，就是警方執行時只問開罰單的績效。尤其，若真要一位水電工寫文件申訴才可能免罰，這更是警方以防疫之名行官僚欺人之實。

陳時中承認微解封存在著矛盾，但對這些凌亂又定義模糊的管制措施，卻有責任避免讓民眾在經濟困境時，又因受罰而雪上加霜。南投縣警局日前在防疫會議中即質疑，9人可組團國內旅遊及餐廳開放內用，但若有同戶聚集超過5人用餐遭檢舉，警方依據衛生單位通報前往取締時，要不要開罰單呢？此一質疑的產生正根源於授權地方「3級延長，適度鬆綁」只是個政治操作的考量。（作者為民主文教基金會董事長）