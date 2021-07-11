其實早在臨時會前，立院國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等人，就在7月5日赴中選會拜會主委李進勇，針對公投、不在籍投票、罷免投票等交換意見，期盼中選會儘快建立制度。李進勇表示，雖然相關修法草案正在行政院審查，但配套建立需要半年時間，今年絕對來不及，中選會將力拚下一次公投、2023年能夠實施。

然而，還原去年四月中選會公聽會，包含中選會與內政部與會代表都曾表態支持優先推動公投納入不在籍投票制度。中選會主委的說詞，反倒像是護著執政黨，四兩撥千斤的否決了不在籍投票的可能性。

同時，民進黨黨團總召柯建銘，更是直接表示修法等九月再來修，真的要完成立法，再加上後續的行政流程，沒有一年以上的時間做不到，認為國民黨恐只是藉此想達到其他政治目的。

比較兩黨提案的差異會發現，國民黨主張不在籍投票應直接修訂母法的公投法，且應針對通訊投票部分進行修法。然而民進黨則認為應用專法的方式來確定不在籍投票的法源，同時也主張應放在移轉投票之上。

再者，民進黨也指出國民黨所主張的通訊投票，可能會違反憲法規定秘密投票之嫌，也會有資安上遭受中國認知作戰的影響，導致結果不公。不過，倘若採取移轉投票方式，是否能真的提高投票率，抑或只是增加選務人員負擔，甚至變相造成偏鄉地區投票數屈指可數，也有違反憲法規定秘密投票之嫌。

總結以上，關於不在籍投票的修法，倘若朝野政黨真心認為實踐民主的意志不容疫情所打擊，那麼就應在下個會期成為國會重要的議案，否則在疫情尚未明朗前，投票與否將只是政黨政治的政治口水，苦的終究是無法透過選票表達民意的國民。

（作者為國立台灣大學國發所研究生）

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