每年六月是教師甄試的季節，數百數千的流浪教師經年累月的熬夜苦讀，就是期盼有朝一日能一圓教師夢。筆者任職於小學教師培育機構，今年的小學教師缺額仍開出紅盤，已連續十年有數百的缺額，雖然已較往年下降，但有缺額就有上榜的機會，國高中也較往年有較多的教額，每年此時終讓這群白天代理、晚上苦讀的流浪教師們留下感動的淚水，有機會上榜圓了教師夢。

但自五月疫情來得又凶又急，指揮中心也因應疫情將警戒升為三級管制，讓多數縣市的教師甄試考期一再延後，甚至已有縣市宣布取消了，但對於這群為能成為正式教師努力的流浪教師是十分不公平的結果，有些考生已經考了五年、甚至十年以上，如果各縣市相繼取消令人情何以堪啊!為了能讓這場攸關考生權利、以及生涯夢想的教師甄試能如期舉行，個人有以下幾點建議：

一、提供考試委員與試務人員施打疫苗，可以對於考試所延伸的群聚感染先做基本的防範，畢竟考試過程中只有考試委員與試務人員須不斷接觸考生。

二、針對考生應要求有篩檢證明，至於是三天或五天個人認為可以再做評估，至於是否考慮補助考生篩檢費用，也是可以做討論。

三、至於筆試或面試當天的考場防疫規範，就按照指揮中心所訂之規定來執行，當然場地的選擇就需要使用到體育館，或大型的教室，以拉長人與人之間的距離，所以分散考場成為三級管制下，要讓教師甄試如常舉行的必要調整策略。

總之，萬分期盼各縣市的教育局萬萬不能因為疫情管制而取消了一年一度的教師甄試，那是多少人寒窗苦讀所期盼的考試，取消就只是一道行政命令，但影響的是上百上千考生們的權利，更是銷毀了他們人生的夢想。

（作者為國立台北教育大學體育學系教授）

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