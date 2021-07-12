布農族獵人王光祿2013年因年邁母親想吃肉，於台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌，被依違反槍砲條例及野生動物保育法，判刑3年半。2021年5月20日總統依特赦法規定，以尊重原住民傳統，促進族群主流化發展為由，給與特赦，可免入獄之災。

特赦，促進族群交流

台灣2350萬人中，大家常分為閩南人、客家人、外省人、原住民，現在又多了一個新移民。其中只有原住民是原來居住在台灣的人民，其他都是外來移民。但是現在這些台灣真正的主人，處境在各族群中，卻是最差的。真是乞丐趕廟公。如果我們這些外來族群還有稍許愛心的話，總也應該想點辦法，來助他們一臂之力吧！

就如前述布農族原住民王光祿因違法狩獵判刑，獲總統特赦的案子來說。緣起於王光祿的老母親想吃肉而去獵野生動物。想吃肉就去買肉還不簡單嗎？但常常買肉吃對生活困難的原住民來說，並非易事。

想到自己會狩獵，乃便宜行事而犯案。因此如何從源頭幫助原住民改善生活才是正途。否則再多的特赦也無濟於事。政府一定要反躬自省，我們究竟為原住民做了些甚麼？

以教育提升原住民地位

我在擔任監察院長時，曾多次向當時的馬英九總統建言，一定要想辦法改善原住民的生活及地位。我建議從教育著手，原住民從讀幼稚園，直到大學，全部公費。要像早年師範學校公費生一樣，不但免學雜費，連吃、住、制服全包括在內。

這樣原住民只要一代如此行，當他們學業有成，就業順利後，就能像我們這些外來族群一樣安逸的生活，並教育他們的下一代。因為教育是讓窮人翻身的工具，這是為甚麼教育又被稱為是最偉大的愛心事業。

我的建言，總統轉交給主管部會，主管部會乃派員向我說明，他們在原住民教育上已經做了很多，我的建言當然無疾而終。我與妻子蘇老師及許多好朋友創辦了六個慈善基金會，有一個名為：「財團法人愛心第二春文教基金會」簡稱愛基會，就專門做提升原住民孩子教育工作。

為原住民補救英數

我們怎麼做呢？我們發現許多原住民孩子，名義上是小學五年級學生，但只有小四或小三的程度，想跟上學習十分困難，最後只有放棄。到了初中那就更糟，很容易變成中輟生，或被引誘到色情或毒品之地。愛基會乃辦補救教學，針對英文及數學兩科給予特別輔導。這兩個最困難的學科跟上了，其他就容易了。

讓許多原住民孩子，又恢復成可造就之材了。現在愛基會除了幫助原住民孩子外，也幫助其他族群單親家庭的孩子，他們也一樣陷在無力自拔的困境中。單親母親生活不易，那裡還有能力顧及孩子的學業。

這些孩子在愛基會的幫助下，很多學業大有進步，在他們的臉上看到了未來！這正像有隻小毛蟲在河邊想渡河，大家笑牠，怎麼可能？一定要過河，一定淹死在河裡。但小毛蟲蛻變成了蝴蝶，輕輕鬆鬆的就飛過去了。

今天許多原住民及單親家庭孩子，在許多愛心天使的幫助下，很快都由小毛蟲蛻變成蝴蝶，飛過河了！看到他們的蛻變，我們每個人心中都有一份喜悅，讓我們大家一起努力，讓毛蟲變蝴蝶吧！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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