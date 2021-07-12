在第三級防疫警戒不斷展延的期間，「我沒有生病，只是不健康而已」，是一個值得政府重視的重大議題。

「政治人物不能同時解決所有重要的議題，但是政府必須要如此」。防疫警戒的一再延長，意味著更多在行政院紓困4.0與精進方案之外，嗷嗷待哺的家庭與國人，不能出門工作賺錢，或是在自家/店面營業。如果加上，更致命、傳播速度更快的變種病毒株之入侵，男女老少出門聚會/聚餐、逛街、旅遊、運動，都受到顯而易見的限制，而活潑好動的小朋友們，也只能待在家裡極有限的空間裡面。冷冷清清的街頭，門可羅雀的店面，代表著民生經濟的不振，意味著大家對於病毒的戒慎恐懼，又何嘗不是「心理影響生理」、「生計受威脅，生活受干擾」的開端？！

再次延長到7月26日的第三級防疫警戒，迫使國人必須面對「沒有生病，但是生理和心理，都並不健康」的社會問題，也是政府無可迴避的課題。

首先，不平等，是源自於「（政治）資源的不公平分配」。從疫苗施打的優先順序中，引起諸多爭議即可窺知一二，例如，高居第二類優先名單的政府官員。其次，除了直接「打疫苗，顧生命」，普羅大眾要的並不多，日子過得去就好。但是，隨著第三級防疫警戒的展延，許多人連「顧肚子」、日常生活都無以為繼，而無庸置疑，這當然也是政府的責任。最後，如果在夏天旅遊旺季，民生經濟活動也正常的運行，而且年底前，大多數國人能夠打到疫苗，有幸得以進入後疫情的時代，則將是政府必須「超前思考，綜合部署」、廣度和深度都更複雜的另一個開始。

早在1991年就有兩位美國學者提出「影響健康的社會決定因素」（social determinants of health），該概念架構包括：經濟社會、種族文化、以及廣義的環境狀況。更進而言之，基於年齡、性別、以及遺傳體質的天生因素，將會慢慢向外形塑出，每個人的日常作息習慣和生活形態，然後得以與外界連結成為社會和社區的網絡，像是：與生活和工作相關的教育和職場環境，還有失業、飲水、衛生環境、健康維持、照護服務、居家住宅、農業和食物生產及其供應。

就此觀之，防疫警戒逐漸因地制宜，根據疫情發展而分級或「微解封」，甚至進而「常態化」，則除了很多家庭和個人無法受惠於政府的經濟紓困措施，從而有生存的難題，全體國人在防疫警戒期間，無論是日常生活和職場工作的型態，還是居家環境與社交生活，都受到不可忽視的影響。一旦因為看不到疫情結束的盡頭，暫時停止營業而關門，連鎖的廠商與店家受創後，或許還能夠東山再起；但是，個人或微型企業，捲土重來的可能性，不但會大幅降低，對於有小孩的青壯族群、就算是「頂客族」而言，創業之後的關門大吉，在工作職場還必須面對中高齡就業族群，在薪資「降價以求」的激烈競爭。

由於直到7月上旬，流竄的變種病毒與疫情，還沒有被完全控制，因此，政府的當務之急，莫過於處理好疫苗的取得和施打。就算在疫苗供應無虞、而且政府有能力做到每一個星期，可以施打100萬劑疫苗的前提下，要達到群體免疫、以恢復正常生活的目標，以60％估計（還要再施打1200萬人，需要12個星期，三個月）。簡言之，在疫苗供應無虞、每一個星期施打100萬劑疫苗的前提下，要達到完成二劑，60％群體免疫的基本門檻，或能夠增強對變種病毒的抵抗力，我們需要六個月的時間。保守的估計，就是今年底前，恐怕也無法讓全體國人回到正常的生活。

除了從中央到地方政府所無可迴避失業、貧窮的問題，社會階級將因為「新貧」、「青貧」、「下流老人」的「回不去了」，不但影響生理的健康，心理壓力在短期的驟然增大，害怕被社會蔑視、甚至認為已經被社會拋棄的心理疾病，也會發生在父母親經濟狀況無以為繼的在學子女身上，而這段長達一年多的期間，年輕學子「畢業，就是失業」的外在壓力，在在都將使得整個台灣社會的集體焦慮感，像是在一個悶燒鍋裡面，人人受害，更重創經濟社會的長期發展。

影響健康的社會決定因素，在一年半載的期間與其後，有形與無形的影響，將會是長期性，少則三五年，多則是人生就此一蹶不振，禍延子孫。像是「貧窮世襲」和「階級世襲」，不同社會階層之間，人力／人才流動的順暢，一旦慢下來、甚至停滯下來，對於國家經濟的影響，是跨世代、難以彌補的重大損失。「我沒有生病，只是不健康」，這是後疫情時代，最重大的社會復建工程！