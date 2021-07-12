購買疫苗透過上海復星這件事，柯文哲上趙少康節目，貼近了國民黨的論述，這固然給予國民黨威脅感，但也是江啟臣領導下的國民黨，理念上的勝利。

今年二月柯文哲曾說：「（繞開上海復星）這件事他還是支持中央，有鑑於台灣的國際局勢，這時候吵架沒有用，能拿到疫苗開始打比較重要」；疫情爆發後，柯文哲終於改變了想法：「上海復星那件事我有意見，民進黨意識形態太過頭」。

國民黨長期呼籲，採購疫苗不能違背國際商業規則，不要為了仇中而拒絕大陸代理的BNT疫苗，一開始也被抹紅，被說是「配合中共統戰」。現在向上海復星採購BNT疫苗，已是全民共識；永齡、台積電已與上海復星簽約，相信國民黨至少是有「推波助瀾」的作用。

柯文哲的策略，本是藍綠各打五十大板，來爭取中間選民，他也曾批評「有（國民黨）這種在野黨，難怪執政黨囂張」。但最近顯然移動了路線，像是前瞻分贓、民進黨養網軍、聲援中天，都貼近了藍營的論述，為什麼呢？因為民進黨萎縮了，「討厭民進黨」的板塊擴大了。

於是，柯文哲2024的路徑就很清楚，先邊緣化國民黨，然後在2024的選舉，利用「反民進黨」的選民期待「強人」的心理，操作棄保效應，讓自己成為三腳督中，「成功的宋楚瑜」。

柯文哲的改變，對國民黨從好的方面說，是自己的論述成為「在野公約數」，至於支持者會不會被柯文哲吸過去，或者國民黨可以反過來吸柯粉，就是雙方的良性競爭。但無論如何，江啟臣能夠讓國民黨取得「論述勝利」，已不容易。

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