目前官方透過各種管道預計採購疫苗數量2981萬劑，但迄今加上美、日、立陶宛等國捐贈已到貨的疫苗僅有702.26萬劑，而本次台積電和鴻海採購的BNT疫苗數量高達1000萬劑，兩相對比，顯見蔡政府在疫苗籌獲根本杯水車薪、捉襟見肘。

疫苗政策不當，民怨積累已爆表，在3+11疫情破口後，不知痛定思痛，亦未能亡羊補牢，持續剛愎自用，百般阻撓各界接洽疫苗善舉的私心自用，終究抵擋不了現實及輿論的逼迫。

民進黨一直揮舞著「親美仇中」大旗，按此邏輯杯葛到底也是其一貫性作法，突然間峰迴路轉，在蔡英文會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘後即閃電批准，這般套路，掩飾故事，早知如此，何必當初，又一次髮夾彎。

回顧疫苗籌獲這件事的脈絡過程，起初前行政院長林全洽購疫苗為何談到破局？疫苗取得管道如此多，蔡英文身為全民總统為何竟在國產疫苗還沒個影時即大肆鼓吹？在在證明國人的性命永遠不是民進黨心中的軟肋。而真正的貓膩，到底是哪位高層的安排？抑或多少利益的糾葛？好心提醒蔡政府諸惡莫作、眾善奉行，不是不報，時機已經快到！

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