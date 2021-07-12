我國近期積極協助友邦對抗新冠疫情，先後捐助印度150台製氧機、幫助巴拉圭購買疫苗且捐贈120台氧氣機，首批24台已送抵巴國。

為了鞏固邦誼，政府做得很對，可是看在賈永婕和國內新冠患者眼裡，不知是啥滋味？就因為醫護人員告訴賈永婕現在最缺的就是氧氣機，她就透過人脈、費盡洪荒之力才募得了377台HFNC，政府倒挺大方，一送就送出去120台，政府當初為何不為自己購買？

不是說政府不能做外交，可是應該是行有餘力才以行仁，不是更好一點嗎？國內疫情嚴重，確診、死亡人數不曾間斷、疫苗又遲遲進不來，政府是不是應該以防疫為優先考量？

但我們看到的是，國家領導人的眼睛總是朝向國外，別國總統愛犬死了她關心、大樓塌了她關心、教宗做大腸炎手術她關心...，都在第一時間送上溫暖，這當然是她的幕僚替她做的安排，可是身為國家領袖，是不是應該深知事有輕重緩急，何事應該擺在前面立即辦？何事不會招致民怨？

當全民深陷水深火熱之中，最需要的是政府的關懷與濟助，偏偏政府去幫別的國家買疫苗、送別的國家醫療器材，國內死亡700多人的家屬卻得不到一句慰問，教人情何以堪？為什麼官員想的總是離老百姓好遠，好遠？

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