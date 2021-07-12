澳門立法會議員選舉登記完成，將於9月投票，澳門選管會突然取消現任議員吳國昌、蘇嘉豪與鄭明軒、陳偉智、周銹芳、李國強等人的參選資格，一向不受重視的澳門政治問題一躍登上國際版面。

澳門特區立法會承襲澳葡時代立法會制度，直選採取比例代表制，間接選舉方面保留了功能組別即職業團體代表，但是功能組別長期缺乏競爭；另外還有特區長官派任的官委議員。

2014年特區政府硬推的政改方案，直選議員仍然不過半，官委議員與功能組別議員可以直接封殺提案，澳門特區市政議會成立後又廢止，澳門民主派孤掌難鳴，表決時雙手雙腳舉起來都比不過建制派議員。

這次取消鄭明軒與蘇嘉豪等人的參選資格，許多人都認為是跟進香港，但為何是針對這些人？澳門還有其他候選人推動民主政制、要求自由開放，例如現任立法會議員高天賜。一個重大的差別，吳國昌、鄭明軒與蘇嘉豪等人長期以來在澳門推動中國民主化運動，每年舉辦六四紀念活動，但高天賜等人從不觸碰中共的敏感神經。

中共在自己的特區打擊倡議自由與解放的青年人，不能不說是反諷。

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