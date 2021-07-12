一個治理上軌道的公司，該如何用客觀公正的方式來評鑑員工的表現是否及格——哪些人可以升遷、哪些人該加薪或減薪、哪些人尸位素餐應該立即走路？我想極大多數都是靠所謂的KPI（關鍵表現評分）來進行考核。

相信多數政府事務官或公務員，年度考核應該都依據KPI來做評比，決定該員的績效等級。而那些因政治酬庸、特殊任務，或為了維持派系平衡而被各級政府聘用的政務官，則不受KPI的考評；也因為他們不是民選出來的，自然也不受選民的制約，所以都變成了有權無責的特權人士，可以為所欲為，毫無顧忌。只要他們的主子們不說話，就能無災無難享受俸祿，直到政治任務結束。

譬如說，蘇貞昌院長、陳時中部長等人，他們有KPI嗎？做好做壞的評分標準是什麼？過去國民黨執政時期，多位院長、部長，因為天災人禍造成人民無辜死亡三、五人，就會被媒體及反對黨要求他們下台負責。現在人民因為疫苗施打不及而死亡了700多人，陳部長竟然能厚顏地說出「他會負責到底」。請問，除了立刻道歉下台、接受檢調及監察院追溯法律及政治責任，他還能如何負責？

最近蔡總統為了表示這個政府「家中尚有大人」，也給自己設下了KPI，號稱7月底全國疫苗施打覆蓋率要達25%。請問，如果蔡總統無法在7月底達標，她要如何自請處分？是下文青版的「罪己詔」，還是直接下台「負責」？

盼疫苗如大旱之望雲霓的百姓，以及那些因染疫死亡的家屬都在等著看，政府部門裡當家主事的幾位大人們，究竟是準備如何「負責到底」？

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