台灣民眾引頸期盼，由永齡基金會、台積電所洽購，共計1000萬劑的BNT疫苗，終於在7月11日下午正式簽約，衛服部疾管署（CDC）也加班審查買賣合約並完成捐贈合約後，正式於12日上午宣布採購成功，疫苗並將於9月底開始運抵台灣。

能買到疫苗當然振奮人心，但在過程中卻讓民眾再次看到民進黨政府意識形態的醜陋。

從結果來看，此次洽購BNT疫苗是兩個單位在跟BNT的「大中華總代理」，亦即上海復星醫藥醫藥集團洽談，完全是民間買賣行為，過程中亦未見北京官方出面阻撓。既然如此，民進黨及指揮中心一開始不斷宣稱購買BNT遭北京阻撓的說法即不攻自破。

再來，根據披露的消息，一直到兩單位與復興醫藥簽約完成後，民進黨政府還在針對合約上是否有「復必泰(BNT的中文名稱)」字樣糾結，直到再次修改後，台灣政府才「走完文件」並正式核准，這不就是意識形態作祟的證明？

最後，在12日上午的記者會，果不其然行政院又開始收割，強調是官方大力協助、兩單位用心努力的成果，並強調是政府「加班」審查捐贈文件、疫苗標籤印有原廠字樣並由德國直運台灣，上海復星隻字不敢提。

從6月25日到7月11日，短短17天，郭董完成了民進黨政府一年多完成不了的事情，除了民進黨的無能、謊言與欺騙被攤在陽光下，更重要的是，正義最終戰勝害死人命的意識形態！

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